Javier Dasí, experto energético: "Si no cambia algo pronto, algo muy grave va a pasar con la luz como pasó en 2022"

El mercado energético en España se podría enfrentar a una nueva crisis energética, similar a la que ocurrió en el 2022 cuando los precios de la energía presentaron máximos históricos. Es la advertencia que ha publicado Javier Dasí en un vídeo de TikTok.

El síntoma de este problema, afirma el experto y analista energético, se encuentra en las ofertas de luz a precio fijo, la opción preferida por muchos consumidores para evitar sustos en la factura mensual, pero que están desapareciendo del mercado rápidamente.

En su reciente análisis, Dasí advirtió a sus seguidores sobre la gravedad de la situación actual y la parálisis que empieza a apoderarse de las empresas distribuidoras.

"Si no cambia algo pronto, algo muy grave va a pasar con la luz, como pasó cuando tuvimos el lío con Rusia. Está pasando exactamente lo mismo, las comercializadoras ya están actuando de la misma forma, cancelando los precios fijos en un mismo día", afirma Dasí.

El problema se encuentra en la extrema volatilidad del precio de la energía en los mercados mayoristas. Para que una compañía eléctrica pueda ofrecer un precio fijo a un cliente durante un año, necesita predecir con cierto margen de seguridad a cuánto tendrá que comprar la electricidad en el futuro.

Con la incertidumbre geopolítica y el aumento de los costes de producción, las estimaciones no aciertan y deja de ser rentable asumir el riesgo de mantener una tarifa barata para atraer clientes.

Como consecuencia, las eléctricas están reaccionando. Las tarifas fijas más competitivas estarían siendo retiradas de un día para otro sin previo aviso, obligando a los clientes a aceptar precios significativamente más altos o pasarse a una tarifa variable, que tiene menos riesgo para la comercializadora al traspasar las posibles subidas futuras al cliente.

"Imaginad lo que ha subido el precio de la energía para que la compañía prefiera perder esos contratos y diga que, si quieres firmar, tiene que ser a este otro precio", explicó Dasí sobre la cancelación repentina de ofertas.

Según el experto, ya son muy pocas las compañías que están dejando precios fijos; y las que aún lo mantienen como parte de su oferta, fijan un precio muy alto que realmente no merece la pena para nadie.

Dasí hace referencia a la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania, cuando el precio del megavatio hora en el mercado mayorista alcanzó récords históricos; durante este período, miles de hogares vieron cómo sus contratos fijos cambiaban de condiciones y se trasladaba toda la subida de costes al consumidor en las tarifas variables.

La situación actual tiene algunas similitudes, con la crisis del estrecho de Ormuz afectando diariamente a los precios de los combustibles y que no parece ser capaz de terminar.

Esto deja al consumidor en una situación comprometida, en la que tienen que elegir entre una tarifa variable que puede dispararse muy pronto, o una tarifa fija con una prima de riesgo muy elevada que va a eliminar completamente sus ventajas de precio fijo durante el periodo contratado.