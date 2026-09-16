Ronald, técnico: "Usar una lavasecadora es un poquito más costoso que tener lavadora y secadora independientes"

A la hora de comprar los electrodomésticos de nuestro hogar, una de las preguntas más habituales que nos podemos hacer es si merece la pena comprar una secadora independiente, o si nos vale con una lavasecadora que lo hace todo.

Hay puntos positivos y negativos para cada opción, y la elección final dependerá en buena medida de nuestras costumbres y necesidades diarias; por no decir nada del espacio disponible, ya que si sólo tenemos un hueco, realmente no tenemos más opción que una lavasecadora.

Pero si tenemos sitio para dos aparatos independientes (por ejemplo, poniendo uno encima de otro), puede que sea mejor comprarlos por separado; esa es la advertencia que ha publicado Ronald Rondón, técnico de Hermanos Pérez, en un vídeo publicado en redes sociales.

Hay que aclarar que ambas opciones son totalmente válidas, y que no vamos a notar una enorme diferencia entre una y otra; pero sí que hay ciertos detalles que debemos tener en cuenta antes de hacer la compra.

El gran problema de tener una lavasecadora es que no admite la misma cantidad de ropa para las funciones de lavado y para las de secado; en el modelo de ejemplo que usa Rondón, tiene capacidad para 8 kg en lavado y de 5 kg en secado.

Es evidente dónde está el problema: si llenamos la lavadora casi al completo (aunque nunca totalmente, según recomiendan los expertos) inevitablemente vamos a tener más ropa mojada de la que podemos secar de una tanda.

En otras palabras, si cargamos la lavasecadora para hacer la colada, en cuanto termine vamos a tener que sacar mucha ropa para que la parte de secadora pueda funcionar. En el caso de ejemplo, tendríamos que sacar aproximadamente 3 kg de ropa.

Eso significa que vamos a tener que realizar una segunda tanda de secado con la ropa que ha 'sobrado', y por lo tanto, el consumo energético se va a disparar cada vez que hagamos una colada completa.

Si realmente vamos a aprovechar la capacidad total de la lavadora, porque nuestra familia es numerosa o porque ponemos la colada únicamente cuando acumulamos mucha ropa, entonces no nos merece la pena comprar una lavasecadora.

En ese caso, a largo plazo es mejor comprar una lavadora y una secadora independientes, ya que estas sí se pueden conseguir con la misma capacidad; en el ejemplo, sería una lavadora de 8 kg y una secadora de 8 kg, por lo que podremos pasar la ropa de uno a otro de manera directa y sin más tandas.

Otro detalle importante es que las lavasecadoras y las secadoras convencionales no son exactamente iguales, aunque el nombre nos pueda llevar al engaño. Ese es el motivo por el que Rondón afirma que "el sistema de ahorro energético en una lavadora secadora es un poquito más costoso que en una lavadora y secadora independiente".

Las secadoras independientes de última generación cuentan con nuevas tecnologías de condensación con bomba de calor, un sistema muy eficiente que consume mucha menos electricidad en comparación con los métodos de secado tradicionales.

En definitiva, decantarse por una lavasecadora es mejor si no vamos a llenar completamente el tambor, ya que no tendremos que sacar la ropa y todo el proceso se realizará de seguido; pero si tenemos unas mayores exigencias, deberíamos fijarnos en invertir en dos equipos separados.