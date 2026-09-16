Huawei lanza un smartwatch con 21 días de batería, máxima precisión deportiva y una correa que revoluciona el mercado

Los nuevos Huawei WATCH GT 7 Series combinan la innovadora correa EasyCross, un modo Indoor Ski exclusivo, batería de silicio de larga duración y máxima precisión en salud.

Hay algo especial en encontrar un deporte que nos hace disfrutar de verdad. Ese momento en el que dejamos de mirar el reloj y empezamos a mirar nuestros propios límites: un punto más en el marcador, un golpe más preciso, unos segundos menos. Porque practicar deporte también es conocerse, superarse y encontrar nuevas formas de disfrutar de lo que nos mueve.

HUAWEI WATCH GT 7 Series quiere acompañar precisamente ese viaje. A través de su conexión con diferentes aplicaciones disponibles en AppGallery, el smartwatch amplía sus posibilidades para adaptarse a la forma de practicar deporte de cada usuario. Ya no se trata solo de registrar una actividad, sino de poner en la muñeca herramientas que pueden hacer que cada entrenamiento sea más completo, más preciso y, por qué no, también más divertido.

Para los amantes de los deportes de raqueta, las opciones se multiplican. Padel Point permite llevar el marcador directamente desde la muñeca y seguir el ritmo del partido sin tener que sacar el teléfono. Good Shot analiza el juego tanto con la mano izquierda como con la derecha y ofrece información sobre aspectos como la velocidad y la potencia.

Y para quienes han encontrado su pasión en el pickleball o el tenis, Pickled y Tennix amplían también la experiencia. Porque cuando la tecnología consigue desaparecer de nuestra vista y convertirse simplemente en una herramienta que nos ayuda a disfrutar más de aquello que nos apasiona, es cuando realmente cobra sentido.

Un smartwatch que también nos conecta con nosotros mismos

Hace tiempo que los relojes trascendieron su función original de dar la hora. Como le sucedió en su momento al móvil, se han convertido en dispositivos que nos conectan con el mundo... y con nosotros mismos.

En este cambio de paradigma, cada generación de los relojes inteligentes de HUAWEI han dado un salto cualitativo a todo el sector. Es lo que sucede también con HUAWEI WATCH GT 7 Series, una gama de dispositivos que combinan diseño, máxima precisión y una autonomía destacada, ideal para el día a día o para actividades deportivas.

Este salto adelante en prestaciones se percibe a todos los niveles. Uno de sus grandes avances es la correa HUAWEI EasyCross. Este mecanismo reinventa el cierre tradicional. Es una evolución real en la experiencia de uso diaria.

Comodidad absoluta : permite colocar y ajustar el reloj fácilmente, incluso con una sola mano.

: permite colocar y ajustar el reloj fácilmente, incluso con una sola mano. Diseño limpio : elimina el sobrante de correa para no engancharse con la ropa.

: elimina el sobrante de correa para no engancharse con la ropa. Seguridad en el deporte: mantiene el dispositivo firme durante entrenamientos intensos.

Esta innovación está presente en acabados seleccionados del HUAWEI WATCH GT 7 y en todas las versiones del HUAWEI WATCH GT 7 Pro.

Innovación en la muñeca: debut del modo Indoor Ski

Los nuevos HUAWEI WATCH GT 7 Series incorporan un modo pionero, el 'Indoor Ski' HUAWEI

Además, HUAWEI profundiza y refuerza su liderazgo en innovación deportiva. La marca es la única en el mercado que incluye actualmente un modo específico para Indoor Skii.

Esta función exclusiva permite registrar sesiones de esquí en instalaciones de interior. Medir aspectos clave como la pendiente, la velocidad, el tiempo, la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno en sangre (SpO₂) ahora es directo y preciso.

Pero eso no quiere decir que, cuando llega la temporada de escapadas a la nieve real, perdamos características. Al revés: el modo Outdoor Ski añade a todo este ecosistema de datos específicos mapas con información de más de 3.000 estaciones.

Tecnología TruSense, sensor IMU y batería de silicio

El rendimiento interno de HUAWEI WATCH GT 7 Series también marca un punto de inflexión. HUAWEI WATCH GT 7 Pro reúne tres pilares clave para liderar el sector:

Nuevo sensor IMU : mejora sustancialmente el registro y la precisión de cada movimiento deportivo.

: mejora sustancialmente el registro y la precisión de cada movimiento deportivo. Plataforma HUAWEI TruSense : optimiza las métricas continuas de salud, seguimiento del sueño y bienestar emocional.

: optimiza las métricas continuas de salud, seguimiento del sueño y bienestar emocional. Batería de silicio: esta arquitectura de alta densidad ofrece una autonomía extendida sin engordar el chasis.

Otro de los avances de HUAWEI es el índice de condición física, una métrica que combina diferentes datos relacionados con el estado del usuario, como el sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), el estado emocional y las calorías activas, para ofrecer una visión más completa de su capacidad física.

HUAWEI fue pionera en incorporar este tipo de medición y, frente a otras propuestas del mercado, apuesta por una evaluación más precisa al recomendar utilizar el dispositivo durante al menos dos días para obtener un resultado más fiable. Además, poder llevar el reloj también durante las horas de sueño resulta clave, ya que permite incorporar datos nocturnos fundamentales para esta evaluación. En otros fabricantes, por ejemplo, la medición de este tipo de capacidad está limitada a un máximo de seis horas de datos de sueño, lo que puede reducir la cantidad de información disponible para realizar el cálculo.

El usuario puede utilizar el reloj durante varios días sin preocuparse por los cables. El modelo de 46 mm alcanza hasta 21 días de autonomía, mientras que la versión de 41 mm llega a los 14 días.

Modelos para cada perfil: HUAWEI WATCH GT 7 vs. HUAWEI WATCH GT 7 Pro

Aunque ambos dispositivos comparten la visión innovadora de la marca y son totalmente compatibles tanto con Android como con iOS, cada versión responde a necesidades y estilos de vida diferentes.

La serie mantiene intacta su esencia premium, pero diversifica sus materiales, resistencia y funciones clave para adaptarse mejor a cada usuario.

El modelo HUAWEI WATCH GT 7 está pensado para quienes buscan un reloj versátil, ligero y funcional, idóneo para acompañar la jornada diaria y promover un estilo de vida saludable.

HUAWEI WATCH GT 7. HUAWEI

Opciones de diseño y tamaño: disponible en esferas de 46 mm (pantalla AMOLED de 1,47") y 41 mm (pantalla AMOLED de 1,32"). Sus acabados combinan caja de acero inoxidable con opciones de correa en silicona, piel vegana o detalles cerámicos según el color seleccionado.

Sus acabados combinan caja de acero inoxidable con opciones de correa en silicona, piel vegana o detalles cerámicos según el color seleccionado. Enfoque en bienestar y deporte : incorpora funciones diarias como la plataforma Healthy Living, seguimiento del bienestar emocional, entrenamientos rápidos mediante Mini-Workouts y medición constante de frecuencia cardiaca, SpO₂ y sueño a través de HUAWEI TruSense.

: incorpora funciones diarias como la plataforma Healthy Living, seguimiento del bienestar emocional, entrenamientos rápidos mediante Mini-Workouts y medición constante de frecuencia cardiaca, SpO₂ y sueño a través de HUAWEI TruSense. Conectividad deportiva: se integra directamente con aplicaciones de terceros muy populares como Strava y Komoot .

. Resistencia y precio: cuenta con resistencia al agua de 5 ATM y se lanza con un precio recomendado de 299 €.

Por su parte, el HUAWEI WATCH GT 7 Pro se posiciona como el referente de la gama, enfocado en deportistas exigentes y usuarios que no quieren renunciar a los mejores materiales ni a las funciones de medición más precisas.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro. HUAWEI

Construcción premium : construido con un cuerpo ligero de titanio, estrena un bisel de cerámica nanocristalina que recubre y protege la pantalla de cristal de zafiro de 1,47". La pantalla alcanza además un impresionante brillo pico de hasta 3.000 nits para una legibilidad perfecta bajo la luz directa del sol.

: construido con un cuerpo ligero de titanio, estrena un bisel de cerámica nanocristalina que recubre y protege la pantalla de cristal de zafiro de 1,47". La pantalla alcanza además un impresionante para una legibilidad perfecta bajo la luz directa del sol. Resistencia extrema : Sube el listón en protección añadiendo la certificación IP69 a su resistencia de 5 ATM, garantizando máxima durabilidad en condiciones extremas.

: Sube el listón en protección añadiendo la certificación IP69 a su resistencia de 5 ATM, garantizando máxima durabilidad en condiciones extremas. Métricas avanzadas y salud cardiovascular: a la plataforma TruSense se añade el análisis de electrocardiograma (ECG) , así como métricas y herramientas avanzadas para disciplinas deportivas exigentes como el ciclismo y el golf.

, así como métricas y herramientas avanzadas para disciplinas deportivas exigentes como el ciclismo y el golf. Precio: Este modelo se comercializa en caja de 46 mm a un precio de 429 €

Tranquilidad total con HUAWEI Care

La nueva familia de relojes inteligentes de HUAWEI son ideales para el deporte. HUAWEI

La experiencia de uso se completa con el programa HUAWEI Care Protección Total. Durante los dos primeros años desde la compra, el usuario puede acceder a servicios de valor añadido:

Una reparación de pantalla por rotura accidental o caída.

Un reemplazo de batería si la capacidad cae por debajo del 85% .

. Reparación de la tapa trasera en caso de rotura accidental.

Sustitución de la corona giratoria si sufre algún daño por impacto.

HUAWEI WATCH GT 7 Series redefine el equilibrio entre elegancia, innovación técnica y durabilidad. Es la propuesta de referencia para quienes buscan un smartwatch completo todo el día.

'Huawei lanza un smartwatch con 21 días de batería, máxima precisión deportiva y una correa que revoluciona el mercado' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Huawei.