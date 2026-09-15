España da una lección a Europa: instalará una gigantesca batería de 9,2 MWh para almacenar energía renovable en Albacete

El pequeño municipio albaceteño de Corral-Rubio, de apenas 315 habitantes según datos del INE, se prepara para convertirse en una de las piezas clave en la gestión y obtención de energías limpias en España.

La compañía Elwan Eólica Frontones ha dado un importante paso en la tramitación del proyecto para convertir el actual parque eólico Frontones en un complejo energético híbrido, que combinará la producción eólica ya existente con una nueva planta solar fotovoltaica y una enorme instalación de almacenamiento con baterías.

En la actualidad, el parque eólico Frontones dispone de 10 aerogeneradores que alcanzan una potencia de 50 megavatios, con una generación eléctrica anual que oscila entre los 120 y 130 gigavatios hora.

Nueva planta híbrida en España

El nuevo proyecto combinará la producción eólica ya existente, con una nueva planta fotovoltaica de 26,5 megavatios de potencia, integrada por 56.560 paneles fotovoltaicos bifaciales, con una potencia total en módulos de 30 MW.

Los paneles ocuparán una superficie de 70,8 hectáreas en Corral-Rubio, montadas sobre estructuras de acero ancladas al terreno para minimizar la construcción de cimientos de hormigón.

La parte más llamativa, y más recientemente incluida en el trámite, de este proyecto se encuentra en el sistema de baterías, que serán capaces de almacenar 9.216 MWh de energía.

La instalación estará dividida en 18 contenedores de baterías, cada uno de 5.015 kWh de capacidad, alcanzando un máximo de 90,27 MWh durante la fase inicial. Se trata de una ampliación notable, teniendo en cuenta que en la actualidad el sistema de almacenamiento de baterías alcanza apenas 4 MW de potencia.

Según datos aportados a El Digital de Albacete, las nuevas baterías tendrían capacidad suficiente para entregar electricidad durante más de dos horas a unas 884 viviendas, ofreciendo servicio a alrededor de 2.200 personas.

De esta manera, se pretende solventar uno de los grandes problemas de las energías renovables, que no generan electricidad de manera constante; en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando hace mucho viento, se generan excedentes que no se pueden aprovechar.

Un sistema de baterías como este permite almacenar esos excedentes y utilizarlos en los momentos en los que la producción no cubre la demanda, como por ejemplo cuando hay poco viento, durante la noche, o cuando la demanda aumenta.

De esta manera, el complejo mantendrá una capacidad máxima de 50 MW para la generación y vertido a la red, mientras que 4 MW serán asignados para la carga de las baterías.

La inversión inicial calculada para la planta solar, las primeras baterías y sus líneas de conexión ascendía a los 19 millones de euros, pero ese presupuesto era para todo el proyecto y no para esta fase de ampliación del almacenamiento.

Por ello, se suma una Fase II que añade 9.924.119,20 euros que serán destinados íntegramente al sistema de baterías y a la infraestructura necesaria para integrarlo en el complejo existente.

Este cambio en el complejo Frontones refleja la necesidad de la industria de crear grandes sistemas de baterías para agilizar la transición hacia las energías limpias en el ritmo necesario para cumplir los plazos impuestos por la UE y el Gobierno.