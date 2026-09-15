Las casas prefabricadas de Samsung pasan de prototipo a negocio global: así son sus viviendas inteligentes con IA

La apuesta de Samsung por la edificación industrializada ha dado un salto definitivo. A pesar de ser conocido por su amplia gama de teléfonos móviles entre otros, la compañía creada por Lee Byung-chul ha abierto sus horizontes.

Tras darse a conocer a través de su filial de construcción Samsung C&T —responsable de grandes obras como el Burj Khalifa—, el proyecto de viviendas modulares ha dejado de ser una exhibición ferial para convertirse en un modelo de negocio plenamente operativo.

La corporación surcoreana ha oficializado el lanzamiento de su línea Samsung AI Modular Home en alianza estratégica con el fabricante especializado Gongganjejakso (Space Factory), acelerando la comercialización de estos inmuebles a escala internacional.

Para acercar esta tecnología al comprador particular y a los desarrolladores inmobiliarios, la firma ha puesto en marcha sus primeros showrooms funcionales en Corea del Sur, como el espacio de exposición ubicado en Hwaseong. En estas instalaciones se muestran prototipos listos para la venta con dimensiones que oscilan entre los 33 y los 132 metros cuadrados.

Tras consolidar su presencia en el mercado asiático e iniciar la distribución hacia Norteamérica, la tecnológica alinea sus canales de venta para desembarcar en Europa y Australia, fijándose el objetivo de suministrar 10.000 casas prefabricadas en los próximos tres años.

El elemento diferenciador de estas residencias radica en el concepto "Born-to-be SmartHome". A diferencia de las viviendas tradicionales donde la domótica se instala a posteriori, estas estructuras salen de la factoría con la tecnología de inteligencia artificial empotrada y preconfigurada directamente en la red del edificio.

Los módulos se construyen e integran de forma automatizada en fábrica, reduciendo al mínimo las obras sobre la parcela y agilizando drásticamente los plazos de ensamblaje tras su transporte al terreno.

El control operativo del hogar recae sobre la plataforma SmartThings Pro, una herramienta adaptada para ofrecer un monitoreo integral, escalable y continuo de todas las funciones del inmueble.

Mediante este sistema centralizado, la vivienda gestiona de forma autónoma desde la seguridad y los equipamientos de entretenimiento hasta los electrodomésticos conectados de la gama Bespoke AI, simplificando la rutina diaria de sus ocupantes sin requerir configuraciones complejas tras la entrega de llaves.

Uno de sus grandes atractivos reside en la función AI Saving Mode, orientada a maximizar la eficiencia energética en un contexto de costes crecientes. La inteligencia artificial analiza las condiciones ambientales y la radiación solar exterior para regular la climatización de las estancias, logrando mejorar el rendimiento de la refrigeración por encima del 15 %.

Asimismo, el algoritmo programa la puesta en marcha de los aparatos de mayor consumo durante las franjas horarias con tarifas eléctricas más económicas, optimizando el gasto mensual. Además de su avance tecnológico, la iniciativa ha expandido notablemente sus tipologías arquitectónicas.

Mirada al futuro

Mientras que las primeras fases del proyecto estaban enfocadas de forma exclusiva en residencias unifamiliares aisladas, la hoja de ruta de la compañía para finales de 2026 y 2027 abarca la edificación industrializada de bloques de mediana altura (de cuatro plantas o más), así como inmuebles para oficinas comerciales y desarrollos de alojamiento turístico.

Con estructuras configurables que facilitan añadir o reorganizar módulos en función del espacio disponible, el gigante asiático busca liderar el cambio hacia una edificación más sostenible, fusionando la rapidez del montaje industrial con la gestión inteligente de la vivienda.