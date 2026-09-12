El proyecto de Irán para combatir la sequía: tejados con forma de cuenco que extraen agua de la humedad del aire

El proyecto de Irán para combatir la sequía. BMDesign Studios Omicrono

Ante la grave crisis de escasez de agua en regiones extremadamente áridas de Irán, donde la intensa evaporación consume las escasas precipitaciones, la innovación arquitectónica se ha vuelto imprescindible.

Para responder a este desafío, la firma BMDesign Studios plantea transformar las cubiertas de los edificios en inmensos cuencos orientados al cielo que funcionan como recolectores activos de agua y humedad ambiental.

Gracias a su enfoque integrador para combatir la sequía, esta propuesta fue seleccionada para competir en los prestigiosos Premios Aga Khan de Arquitectura.

¿Cómo funcionan los tejados cóncavos?

El diseño sustituye la cubierta plana tradicional por un sistema cóncavo de geometría fuertemente inclinada. Su funcionamiento combina la física de fluidos con la observación de la naturaleza.

La inclinación del tejado permite que, incluso ante lluvias débiles, las gotas se agrupen y discurran rápidamente hacia los depósitos de almacenamiento antes de evaporarse.

Las estimaciones indican que la cubierta de 923 metros cuadrados puede cosechar cerca de 106 metros cúbicos anuales en áreas con apenas 193 milímetros de lluvia al año.

Inspirándose en la biomímesis del escarabajo del desierto de Namibia, el tejado aprovecha el enfriamiento por radiación térmica durante la noche para condensar el vapor de agua del aire. Este proceso es especialmente eficaz en zonas costeras cálidas donde la humedad relativa aumenta de madrugada, transformando la bruma en agua utilizable.

El proyecto de Irán para combatir la sequía. BMDesign Studios Omicrono

Además de actuar como fuente de agua, el proyecto destaca por su capacidad de refrigeración natural y eficiencia energética.

El tejado integra un sistema de doble capa con una cámara de aire en constante ventilación. La capa superior bloquea la radiación solar directa mientras el flujo de aire intermedio disipa el calor acumulado, reduciendo drásticamente la dependencia del aire acondicionado.

El diseño se complementa con patios hundidos que almacenan el aire fresco nocturno y la siembra estratégica de palmeras datileras, las cuales proyectan sombra y disminuyen la temperatura ambiente.

Pese al elevado potencial de esta tecnología sostenible frente al cambio climático, su implementación a gran escala afronta diversos retos.

Aunque se plantea emplear tejidos impermeables recubiertos por su ligereza y capacidad de condensación, diseñar estructuras capaces de soportar fuertes rachas de viento sin recargar los cimientos ni encarecer la edificación sigue siendo un desafío técnico.

Por otro lado, es necesario compensar el coste de la inversión inicial de una obra poco convencional y superar la barrera cultural en torno a la aceptación social del consumo directo de agua captada de la atmósfera.

Los tejados cóncavos no resolverán la crisis hídrica global por sí solos, pero marcan el camino hacia una arquitectura donde los edificios dejan de ser meros consumidores para convertirse en infraestructuras activas capaces de generar sus propios recursos.