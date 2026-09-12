Karen Li, country manager de TCL: "Nuestra tecnología de televisores permite 85 pulgadas donde antes iba uno pequeño"

TCL está creciendo a pasos agigantados en España. Lo hace de la mano de una fórmula infalible: buen producto, amplio catálogo y un precio con el que llega para desafiar a toda la competencia.

Esa combinación le ha permitido ir escalando en cuota de mercado en televisores, el segmento donde son más fuertes, para colocarse entre las marcas más vendidas y ser uno de los actores clave en la televisión de gran formato en España.

Detrás de este éxito está Karen Li, country manager de TCL Iberia, quien ha pilotado una estrategia basada en traer tecnologías que hasta hace poco se asociaban a la gama más alta a precios que no obligan a renunciar ni a la calidad de imagen ni al sonido.

En conversación con EL ESPAÑOL - Omicrono, su discurso huye del marketing vacío y baja a tierra el acceso a la innovación. Cómo los televisores deben de gestionar la luz, tener negros fiables o evitar reflejos en salones. En definitiva cómo una pantalla enorme cambia la forma de vivir en casa.

Li también desgrana cómo TCL está pasando de ser la marca de la buena relación entre calidad y precio a querer marcar el techo tecnológico del sector, qué hay detrás del concepto 'premium asequible' o por qué España es un mercado receptivo al gran formato.

TCL ha tenido una gran acogida en el mercado español, ¿cómo ha sido su estrategia para lograrlo?

Nuestra presencia en España es el resultado de un compromiso a largo plazo para democratizar la tecnología avanzada. Nuestra visión siempre ha sido acortar la distancia entre la innovación premium y la accesibilidad. Hemos cambiado radicalmente el paradigma: las prestaciones de gama alta, como el Mini LED y los formatos de gran pulgada, ya no son lujos exclusivos.

Gracias a nuestro modelo industrial único —impulsado por la integración vertical con TCL CSOT— supervisamos toda la cadena de valor, desde la fabricación del panel hasta el procesamiento de imagen propio.

Esta sinergia nos permite enfocar nuestros recursos en lo que realmente importa: ofrecer una calidad superior a una escala que acerca la tecnología de vanguardia a millones de hogares.

Televisor TCL C8L TCL

Han apostado por un 'premium asequible', ¿dónde está hoy el equilibrio entre recortar precio y no comprometer aspectos clave como procesamiento de imagen, uniformidad del panel o el sonido?

Para nosotros, lo 'premium' se define por la excelencia industrial y la visión tecnológica, no por inflar artificialmente los costes.

Al controlar nuestras doce líneas de producción propias, eliminamos las ineficiencias. Nuestro enfoque es garantizar que invertimos fuertemente en la experiencia sensorial del usuario: la gestión de la luz, la fidelidad del color, la experiencia sonora y el diseño estructural.

Ya no definimos la calidad a través de especificaciones técnicas aisladas; la definimos mediante la armonía de todo el sistema. SQD-Mini LED es la expresión de esta filosofía: un sistema de visualización completo donde el brillo, el contraste, el color, el control de la luz, el rendimiento del panel y el procesamiento de imagen trabajan en conjunto.

El resultado no es solo una imagen más brillante, sino una experiencia más equilibrada, realista e inmersiva en películas, deportes, videojuegos y el visionado diario.

Durante años, muchos consumidores han asociado TCL a una marca fuerte en relación calidad-precio; ¿qué le falta todavía para ser percibida también como referencia aspiracional?

Ya hemos superado la fase de "buen valor"; estamos en la era de la consolidación. Al ser pioneros en lanzar el primer televisor Mini LED del mundo en 2019 y evolucionar continuamente nuestros paneles SQD-Mini LED, hemos marcado el techo tecnológico del sector. Productos como nuestro buque insignia X11L, con sistemas de sonido desarrollados junto a Bang & Olufsen, o nuestro modelo RM9L de 115 pulgadas, son prueba de que somos el estándar a seguir.

Nuestro crecimiento en Europa —donde ocupamos la tercera posición por valor y competimos por los primeros puestos en mercados clave— valida esta posición. Estamos definiendo el futuro del sector, y nuestras asociaciones con entidades globales como la Selección Española de Fútbol y los Juegos Olímpicos reflejan la escala y ambición de nuestra identidad de marca.

Con televisores cada vez más conectados, ¿se pueden fiar los usuarios de la cantidad de datos que se procesan y de la información personal que tiene el televisor?

La privacidad y la seguridad son pilares innegociables de nuestra estrategia.

Como líderes globales en la integración de Google TV, operamos bajo los protocolos de seguridad más rigurosos del ecosistema tecnológico. Proporcionamos a los usuarios herramientas transparentes e intuitivas para gestionar sus preferencias. Mirando hacia el futuro, nos entusiasma la integración de Gemini en Google TV.

Esto representa un salto hacia una experiencia más intuitiva e impulsada por IA, donde el televisor se convierte en un centro personalizado que entiende el contexto del usuario, haciendo que el acceso al entretenimiento sea más natural y seguro para toda la familia.

Televisor TCL X11L TCL

TCL ha apostado por diagonales grandes; ¿el consumidor español está preparado para dar el salto a 75 y 85 pulgadas o más? ¿o sigue habiendo más aspiración que compra real?

La transición hacia las pantallas de gran formato no es una tendencia; es una transformación estructural del mercado. Nuestra filosofía de diseño se adapta a los espacios habitables modernos, donde un diseño ultrafino permite una instalación más flexible y ocupa menos espacio, mientras que unos marcos prácticamente invisibles ayudan a crear una experiencia de visualización más inmersiva, permitiendo que una pantalla de 75 u 85 pulgadas encaje donde antes cabía un televisor mucho más pequeño.

Una vez que el usuario experimenta la inmersión de nuestro Mini LED de gran formato, su percepción del espacio cambia. No es un capricho; es una mejora en cómo vivimos y socializamos. Estamos presenciando el fin de la era de la "pantalla pequeña", y España está demostrando ser un mercado altamente receptivo para este nuevo estándar visual.

Estamos presenciando el fin de la era de la "pantalla pequeña", y España está demostrando ser un mercado altamente receptivo para este nuevo estándar visual.

¿Qué pedagogía se hace para explicar al usuario las diferencias entre las distintas tecnologías de paneles que ofrecen?

Nuestro enfoque es eliminar el "ruido de siglas" y centrarnos en beneficios tangibles y cotidianos. La tecnología debe sentirse, no memorizarse. Nos enfocamos en cómo nuestros paneles resuelven problemas reales: evitar los reflejos espacios con mucha iluminación, eliminar el desenfoque cuando vemos deportes en directo o mantener los negros profundos en las escenas complejas.

La mejor educación es la propia experiencia del usuario. Cuando alguien enciende uno de nuestros televisores, el rendimiento visual habla por sí solo; esa es la forma más honesta de comunicar la innovación.

¿Cuál cree que es el principal error que cometen las marcas de televisores al comunicar sus productos al gran público?

El error radica en la obsesión por las métricas de laboratorio —nits, hercios o número de zonas de atenuación— de forma aislada. Los consumidores no viven en un laboratorio; viven en salones con luz natural dinámica y necesidades sociales. El error ha sido no comunicar el contexto.

En TCL, comunicamos emociones y ecosistemas equilibrados. No solo vendemos un televisor; vendemos la pieza central de un hogar, una herramienta que se adapta al estilo de vida de la familia.

No solo vendemos un televisor; vendemos la pieza central de un hogar.

¿Y un error habitual del usuario al comprar?

El error más frecuente es subestimar el papel de la tecnología de pantalla integrada. Los compradores a menudo pasan por alto que no todas las tecnologías Mini LED del mercado ofrecen el mismo rendimiento; por ejemplo, el Mini LED con FALD es claramente superior al Mini LED con Edge en cuanto a calidad de imagen.

Otro error común es subestimar el potencial del tamaño de pantalla. Muchos todavía se basan en mitos anticuados sobre las distancias de visionado. Con nuestros paneles actuales de alta resolución y avanzados, la fatiga visual se reduce al mínimo, lo que permite una experiencia mucho más inmersiva. Los compradores rara vez se arrepienten de elegir una pantalla más grande y mejor equipada; a menudo se arrepienten de no haber dado el salto antes.

Tecnología del panel de P8L TCL

España sigue siendo un mercado muy sensible al precio; pero el Mundial suele animar las ventas, ¿cómo ha ido el torneo?

El fútbol es una piedra angular de la cultura española y nuestro papel como patrocinadores oficiales de la Selección Española de Fútbol ha sido fundamental para fortalecer nuestra conexión emocional con todos los aficionados. Haber acompañado a los españoles durante este camino hacia la victoria final ha sido un hito histórico para TCL.

Más allá de la sensibilidad al precio, este torneo ha sido el catalizador definitivo para confirmar que la "tendencia del gran formato" es ya la nueva norma en los hogares. Hemos visto cómo los aficionados han convertido sus salones en auténticos estadios, priorizando la calidad de imagen para no perderse ni un detalle de esta conquista.

El éxito de la Selección ha demostrado que, para el consumidor actual, la tecnología ya no es solo una compra racional, sino un elemento central para vivir y compartir grandes emociones. Estamos orgullosos de haber sido la tecnología elegida por miles de hogares para celebrar este triunfo con la máxima fidelidad.

La "tendencia del gran formato" es ya la nueva norma en los hogares.

Desde fuera, el mercado del televisor parece maduro; ¿dónde cree que va a estar la próxima gran diferencia competitiva?

La próxima gran ventaja competitiva no residirá en la resolución —que ya no es suficiente para diferenciarse— ni en simplemente aumentar el brillo de las pantallas, sino en la calidad de imagen real, el equilibrio y la versatilidad del ecosistema.

TCL continúa explorando diferentes tecnologías de visualización, incluyendo RGB-Mini LED, ya que creemos que tanto esta como SQD-Mini LED representan vías válidas para la evolución del segmento premium. Actualmente, nuestra estrategia se centra en la novena generación de SQD-Mini LED, ya que ofrece un equilibrio excepcional entre brillo, contraste, control de la luz y fidelidad del color para las necesidades reales de nuestros consumidores. Lideramos esta batalla tecnológica mediante la gestión inteligente de la luz en condiciones de uso reales, gracias a nuestra integración vertical con TCL CSOT.

Como fabricante líder, nos comprometemos a ofrecer las mejores soluciones para cada usuario. De cara al futuro, el televisor dejará de ser simplemente una pantalla para convertirse en un centro de entretenimiento inteligente impulsado por IA, capaz de adaptarse a cada miembro de la familia y a cada momento del día.