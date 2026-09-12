Javier Dasí, experto energético: "Encender el horno eléctrico te gastará en la factura de la luz entre 20 y 25 céntimos la hora"

El horno eléctrico arrastra desde hace años la fama de ser uno de los electrodomésticos que más consume en el hogar.

Esta percepción lleva a muchos usuarios a limitar su uso por miedo a un impacto desmedido en el recibo de la luz.

Sin embargo, en el contexto actual del equipamiento tecnológico para el hogar, la brecha entre la potencia teórica de un dispositivo y su coste real traducido a euros en la factura final es bastante menor de lo que suele asumirse en el día a día.

Para poner fin a este mito y aportar claridad con cifras objetivas sobre la mesa, el experto energético Javier Dasí ha analizado con detalle cuál es el impacto económico exacto de este aparato.

Tal como argumenta el especialista en un vídeo en TikTok, para comprender el gasto real no basta con dejarse asustar por la etiqueta de consumo del fabricante.

Resulta imprescindible analizar de manera conjunta la potencia técnica instalada y la temperatura media de cocción seleccionada para preparar una receta habitual.

En primer lugar, hay que atender a las especificaciones de este tipo de tecnología.

La inmensa mayoría de las unidades destinadas al entorno doméstico cuentan con una capacidad inicial diseñada bajo estándares muy concretos.

"Normalmente este electrodoméstico tiene una potencia de entre 900 y 1500 vatios", subraya Dasí en relación con los modelos más comunes que se comercializan hoy en día.

Sin embargo, que el aparato disponga de esa capacidad no implica que absorba esa electricidad de forma ininterrumpida.

Los termostatos integrados regulan el flujo eléctrico según la necesidad térmica del momento, estabilizando la temperatura sin consumir continuamente a pleno rendimiento.

Al evaluar esta dinámica dentro de una preparación estándar, el analista fija la cifra del consumo medio.

"Durante una hora de funcionamiento a una temperatura de unos 200 grados suele consumir 1.200 vatios", puntualiza el experto sobre este escenario habitual.

Al trasladar ese consumo de 1,2 kilovatios-hora a las condiciones contractuales de los usuarios, el resultado financiero desmantela los temores populares.

"Así que teniendo unas ofertas de luz te gastará entre 20 y 25 céntimos cada hora", sentencia Javier Dasí de manera categórica para disipar las dudas sobre el verdadero coste de horneado.

Este dato revela que, aunque exige un pico de energía al principio para alcanzar los 200 grados, el gasto por una hora de uso resulta insignificante frente a otros consumos continuados del hogar, como la climatización.

Además, el consumidor puede reducir aún más esta cifra aplicando pautas de eficiencia, como aprovechar el calor residual apagando el equipo minutos antes de terminar la cocción o evitar abrir la puerta del aparato mientras está encendido.