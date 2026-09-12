Los expertos coinciden: las pequeñas averías en tu frigorífico están aumentando tu gasto de luz sin que te enteres

El frigorífico es el único electrodoméstico de la casa que nunca descansa. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, a diferencia de una lavadora que deja de centrifugar o una vitrocerámica que no enciende, el frigorífico rara vez avisa cuando empieza a fallar.

Lo habitual es que siga encendido durante años mientras pierde eficiencia a pasos agigantados. Los expertos en tecnología del hogar de TCL advierten de que convivir con pequeños fallos cotidianos no solo pone en riesgo la conservación de los alimentos, sino que impacta de lleno en la factura eléctrica.

Fugas invisibles de frío, acumulación constante de escarcha, zonas que enfrían más que otras o alimentos que se estropean antes de tiempo son señales claras de que el aparato está funcionando de forma forzada.

Cuando esto ocurre, el motor consume mucha más energía de la necesaria para intentar mantener la temperatura adecuada.

El impacto real en la factura de la luz

Según datos de la Comisión Europea, más de la mitad del desperdicio alimentario en la Unión Europea (UE) se genera en los propios hogares. Una parte importante de este problema reside en la incapacidad de los electrodomésticos antiguos para mantener un frío uniforme.

Una mujer abriendo una nevera. EE

Modificar el termostato continuamente porque la temperatura nunca parece la correcta es un síntoma claro de que el sistema de refrigeración ya no trabaja a tu favor.

Para frenar este gasto silencioso, los especialistas destacan la importancia de renovar los equipos por modelos dotados de tecnologías de precisión.

Los sistemas Inverter de última generación, por ejemplo, adaptan el funcionamiento del compresor a las necesidades reales de enfriamiento en lugar de trabajar a máxima potencia constantemente. Esto permite lograr un ahorro energético de hasta un 15% en el hogar.

Asimismo, contar con sensores capaces de realizar múltiples lecturas de temperatura por minuto garantiza un control milimétrico con variaciones de apenas medio grado (±0,5 ºC).

De este modo, se evitan los golpes de calor que arruinan la compra semanal y se erradica la formación de hielo mediante tecnologías Total No Frost, eliminando la necesidad de descongelar manualmente.

¿Cambiar de frigorífico?

Identificar las señales a tiempo es clave para evitar que una avería definitiva te obligue a hacer un gasto imprevisto.

Si notas que la fruta madura demasiado rápido, que el congelador pierde espacio por la escarcha o que el recibo de la luz no deja de subir sin motivo aparente, tu electrodoméstico ya ha dejado de ser eficiente.

Apostar por soluciones con zonas de temperatura adaptables e integración inteligente no solo protege tu economía doméstica, sino que transforma la cocina en un espacio mucho más cómodo, eficiente y sostenible.