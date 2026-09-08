Juan Carlos Vázquez, ferretero: "Un ventilador de techo solo te funcionará bien el primer año si es de engranajes de plástico"

Aunque el sofocante calor del verano va quedando poco a poco atrás, el ventilador de techo sigue siendo una de las inversiones de climatización más inteligentes en los hogares siempre y cuando se elija bien.

Juan Carlos Vázquez, el conocido profesional detrás de la cuenta de TikTok @tuferreterodeconfianza, ha lanzado una advertencia técnica clave para quienes buscan aprovechar las ofertas de fin de temporada.

Con el cierre de temporada de verano en este mes de septiembre, es común encontrar grandes descuentos en equipos de ventilación. Sin embargo, muchos de estos modelos económicos recurren a piezas plásticas internas para reducir costes de fabricación.

Velázquez es tajante sobre la rápida degradación de estos aparatos: "Los de plástico este año van a funcionar increíble, pero el año que viene se empiezan a desgastar". Este desgaste continuo acaba por romper el mecanismo.

Por ello, el experto insiste en que es sumamente importante comprar equipos con engranajes metálicos para asegurar una larga vida útil.

Existe la falsa creencia de que un ventilador ligero es preferible porque resulta más fácil de instalar. No obstante, los motores metálicos robustos aportan un peso extra que lejos de ser un inconveniente, es su mayor virtud operativa.

El peso actúa como un ancla natural. Al estar firmemente fijado al techo, un aparato robusto absorbe mejor las oscilaciones de las aspas. Esto garantiza un funcionamiento totalmente silencioso, ideal para el descanso nocturno. En palabras del ferretero: "No hace ruido, no se mueve y no desgasta el techo".

Función en invierno

La utilidad de un buen ventilador de techo no termina con el fin del verano. De cara a los próximos meses de otoño e invierno, el experto aconseja no pasar por alto la función inversa de invierno.

Este modo permite invertir el giro de las aspas para redistribuir hacia abajo el aire caliente que se acumula en el techo debido a la calefacción. Gracias a esto, el ventilador ayuda a mantener la estancia templada de forma homogénea, optimizando el consumo de calefacción en el hogar.

Otro factor clave que destaca Vázquez es la importancia de la reparabilidad, por eso recomienda adquirir modulares que permiten retirar únicamente la cubierta inferior para evitar grandes complicaciones.

De este modo, si se estropea la placa electrónica o el sistema de iluminación LED, se puede sustituir la pieza dañada individualmente sin necesidad de desmontar todo el ventilador del techo.

Para evitar fallos prematuros y compras de escasa durabilidad, el ferretero recomienda revisar las especificaciones técnicas del fabricante antes de la instalación.

Según Vázquez es aconsejable buscar modelos que incluyan temporizador y mando a distancia para un uso más confortable, así como también recomienda que tenga un diámetro de aproximadamente 107 centímetros, una medida idónea para la mayoría de habitaciones,

Un ventilador acaba consumiendo hasta un 70% menos de energía que los tradicionales aires acondicionados, pues el ventilador de techo oscila entre los 15 y 70 vatios, mientras que el AC puede superar los 1.000.