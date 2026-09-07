Ya es oficial: todos los coches nuevos tendrán que vigilar al conductor por la nueva normativa de la Unión Europea

La industria del automóvil en Europa ya afronta un cambio estructural profundo que redefine las normas de circulación. Se trata de una nueva estrategia de seguridad vial desarrollada por la Unión Europea: Visión Cero, una iniciativa diseñada para erradicar las muertes en carretera y que pronto secundará también Estados Unidos.

A partir de ahora, ya no importa si un vehículo fue diseñado y homologado hace años: ningún coche puede matricularse en territorio comunitario si no cuenta con el equipamiento de seguridad activa completo que exige el estricto Reglamento General de Seguridad (GSR2).

Esta revolución tecnológica coincide con las nuevas reglas de la Euro NCAP 2026, que penalizan el abuso de las pantallas táctiles para todo y obligan a los fabricantes a recuperar mandos físicos para las funciones de conducción más básicas.

Ojo avizor

El cambio más perceptible en el día a día para el conductor medio es la presencia obligatoria del sistema avanzado de advertencia de distracciones (ADDW). Este asistente inteligente utiliza una red de sensores y cámaras internas enfocadas de forma ininterrumpida en la cara del conductor.

Si el sistema detecta que el usuario aparta la mirada de la carretera durante más de 3.5 segundos al circular a una velocidad superior a los 50 km/h, el vehículo emitirá señales visuales y acústicas de advertencia de inmediato.

Este despliegue tecnológico no es una decisión arbitraria, sino una respuesta directa a una realidad alarmante. Según datos de la Comisión Europea, el factor humano está detrás del 95% de los accidentes de tráfico.

Junto al detector de fatiga, otra de las grandes medidas del reglamento es la preinstalación obligatoria del sistema Alcolock. Esto permite que, si la legislación nacional o la DGT así lo exigen en un futuro, se pueda conectar un dispositivo que impida el arranque del vehículo si detecta una tasa de alcohol superior a la permitida.

Los fabricantes están obligados a integrar la interfaz de serie, aunque el alcoholímetro de bloqueo físico no es obligatorio todavía para los conductores particulares en España.

Con la implantación masiva de estos sistemas inteligentes, Bruselas estima que se podrán evitar al menos 25.000 muertes en carretera y 140.000 heridos graves en toda la Unión Europea hasta el año 2038.

¿Qué es la caja negra?

El blindaje de seguridad de los nuevos vehículos se completa con la incorporación del Registrador de Datos de Eventos (EDR), comúnmente llamado caja negra. Este pequeño dispositivo graba de forma cíclica parámetros críticos como la velocidad del coche, la fuerza de frenado y la posición del volante segundos antes de un impacto.

En caso de colisión, los datos quedan protegidos para que las autoridades puedan reconstruir el siniestro con total precisión técnica. Como destaca Adina Vălean, Comisionada Europea de Transportes, estas tecnologías no suponen una intrusión, sino un auténtico cinturón de seguridad digital para el siglo XXI.