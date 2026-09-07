Los expertos en eficiencia energética alertan: "Precalentar el horno más tiempo del necesario aumenta tu factura"

Cocinar en casa es una rutina diaria que, si no se gestiona de manera adecuada, puede convertirse en una fuga constante de dinero.

A menudo seguimos las instrucciones de las recetas de forma automática, encendiendo los electrodomésticos mucho antes de utilizarlos realmente.

Lo que parece un paso inofensivo en la preparación de nuestra comida es, en realidad, uno de los peores enemigos del ahorro doméstico.

Los expertos en eficiencia energética de Haier han lanzado una advertencia clara sobre nuestro comportamiento en la cocina, poniendo el foco principal en uno de los aparatos que más energía demanda en cualquier vivienda: el horno.

Según señalan los especialistas de la compañía, "precalentarlo durante más tiempo del necesario o abrir la puerta constantemente para comprobar una receta son gestos habituales, pero cada apertura deja escapar calor".

Esta pérdida drástica de temperatura tiene un impacto directo y muy negativo en la factura de la luz a final de mes.

Para ilustrar la gravedad de este hábito tan extendido, los expertos utilizan una comparación sumamente gráfica que todos podemos entender: "Es como abrir una ventana cuando la calefacción está encendida: el aparato tiene que trabajar de nuevo para recuperar la temperatura".

Un horno Haier. Haier Omicrono

Para evitar este derroche continuo, la recomendación pasa por ajustar los tiempos de precalentamiento a lo estrictamente necesario.

Además, recuerdan que los hornos actuales ya incorporan tecnologías avanzadas que permiten cocinar directamente sin fases previas de calor, así como aplicaciones móviles que facilitan el seguimiento remoto de la cocción, evitando tener que abrir la puerta a cada rato por ensayo y error.

Aunque el horno representa un punto crítico de gasto, los expertos advierten que no es el único electrodoméstico donde cometemos fallos que encarecen silenciosamente el recibo eléctrico.

El frigorífico, por ejemplo, trabaja sin descanso día y noche, por lo que cualquier mal hábito se multiplica rápidamente.

En este sentido, alertan de que "abrir la puerta repetidamente, introducir alimentos calientes o colocarlo cerca de una fuente de calor obliga al equipo a recuperar temperatura una y otra vez, como si tuviera que empezar de nuevo cada pocos minutos".

La zona de lavado tampoco se libra de estas malas prácticas cotidianas. Poner lavadoras y lavavajillas a media carga por pura comodidad o utilizar siempre los programas intensivos por defecto supone un desperdicio notable.

En estas situaciones, el electrodoméstico consume prácticamente la misma cantidad de agua y energía que si estuviera completamente lleno, sin aprovechar en absoluto toda su capacidad operativa.

Finalmente, los profesionales de Haier destacan el error de ignorar las ventajas de la conectividad y descuidar el estado físico de los aparatos.

Hoy en día, aprovechar las aplicaciones inteligentes para "identificar la franja horaria más económica de la tarifa eléctrica y planificar mejor el uso" marca una gran diferencia.

Todo esto debe ir siempre de la mano de un mantenimiento básico, ya que un filtro sucio o una goma deteriorada suponen "pequeñas cargas añadidas que hacen que el aparato tenga que esforzarse más para ofrecer el mismo resultado", acortando su vida útil y disparando nuestro consumo diario.