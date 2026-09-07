España da una lección: 8 millones de hogares han cobrado por consumir luz por primera vez en la historia

El mercado eléctrico en España acaba de registrar un hito sin precedentes. Durante el pasado fin de semana, millones de clientes empezaron a cobrar por consumir electricidad, una idea que parece ridícula pero que, hipotéticamente, era posible con los últimos cambios.

En concreto, lo que ocurrió es que el PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor), la tarifa regulada a la que están acogidos unos 8 millones de hogares, registró valores negativos por primera vez en su historia.

Inicialmente parecía que este tramo iba a durar únicamente cuatro horas durante el pasado sábado 5 de septiembre, pero también ocurrió durante cinco horas el domingo 6 de septiembre, creando un fin de semana 'mágico', especialmente para quienes tienen aparatos que consumen mucha electricidad como coches eléctricos.

El sábado, los datos de Red Eléctrica en la plataforma Esios indicaron que el precio iba a caer a -0,00466 €/kWh, en la franja entre las 12:00 y las 16:00, cuando volvió a subir hasta los 0,00630 kWh; la situación se repitió el domingo, durante una hora más.

Por supuesto, estamos hablando de una diferencia mínima, y no significa en ningún caso que nos vayamos a hacer 'ricos' por haber puesto el aire acondicionado, el termo eléctrico, la vitrocerámica y el ordenador a esas horas.

Además, esta caída del precio sólo afectó a consumidores que hayan contratado una tarifa PVPC del mercado regulado por el Gobierno, con comercializadoras de referencia como Energía XXI o Curenergía; a los hogares con tarifa indexada del mercado libre con compañías como Endesa y otras comercializadoras privadas no les afectó.

El momento en el que el PVPC bajó a valores negativos Red Eléctrica Omicrono

Sin embargo, no deja de ser un respiro para los consumidores que llevan unos meses preocupados por el incremento en la factura de la luz.

Además, este logro viene con un asterisco importante, ya que la causa no ha sido un 'precio cero' en la producción de electricidad o un negativo en el mercado mayorista, que se producen en momentos de alta producción en energías renovables.

El precio negativo no ha sido consecuencia directa de la producción de energía, sino en una nueva metodología de cálculo del PVPC que fue aprobada por el Gobierno para reducir la volatilidad, y que incluye una cesta de precios de mercado de futuros.

El denominado "término de ajuste de mercado a plazo" se introdujo para suavizar los picos en la tarifa, ya que no depende únicamente de los precios horarios del mix eléctrico, sino que usa una referencia basada en una cesta de precios de futuros de electricidad.

Sin embargo, esto hace que cuando los precios de esa cesta de futuros se sitúan por debajo del precio real del mercado, el término se vuelve negativo; eso es lo que ha ocurrido este fin de semana, porque los precios del pool durante las horas centrales del día han caído en picado por la elevada generación de energía solar.

Como la cesta de precios futuros no ha reflejado esa caída, el resultado es que el término de ajuste se vuelve negativo, aproximadamente 0,04 €/kWh durante todo el día; aunque el efecto en el precio final solo se haya notado durante unas horas por el resto de costes.

Sin embargo, en la práctica esto no significa que vayamos a recibir una factura de la luz increíblemente baja en los próximos días.

Según los expertos, la diferencia debería ser de apenas unos céntimos de euro por haber durado apenas unas horas, especialmente porque la mayoría de la gente no sabía que esto estaba ocurriendo y no ha planeado su consumo para aprovecharlo.

Otra cosa muy diferente es si esta situación se repite de manera constante; en ese caso, podría motivar a los usuarios a cambiar sus hábitos y a consumir más electricidad en los periodos de alta generación fotovoltaica.

En definitiva, que los usuarios hayan 'cobrado' por consumir electricidad es más una anécdota que otra cosa; pero bien puede ser un adelanto de lo que está por llegar si el sector español continúa su transformación.