Los técnicos de climatización advierten: "Dejar la tapa del aire acondicionado abierta no enfría más y es peligroso"

Pese a que ya estamos en septiembre, muchas zonas de España aún están sufriendo el azote del verano, y no tiene pinta de que va a terminar pronto. Por eso, mucha gente desesperada está siguiendo consejos de amigos o familiares que no tienen mucha base científica.

Por ejemplo, es relativamente común entrar en una casa y encontrarse con la cubierta frontal del aire acondicionado abierta, algo que puede tener sentido para nosotros para mejorar el flujo de aire.

Al fin y al cabo, podemos pensar que de esa manera la tapa de plástico no interfiere con el aire que sale del equipo, y por lo tanto, en la práctica podemos disfrutar de un ambiente más frío gastando exactamente lo mismo.

Sin embargo, los fabricantes y los profesionales del sector de la climatización saben mucho más de cómo funcionan estos aparatos, y no están para nada de acuerdo.

Un sistema de aire acondicionado está diseñado con precisión milimétrica para obtener un flujo aerodinámico casi perfecto. La tapa frontal no es meramente estética, cumple una función vital para la recirculación del aire a través de los filtros y la unidad de intercambio térmico.

Así que, de entrada, si dejamos la tapa abierta el aire no se va a distribuir tan bien como antes, y el dispositivo no va a funcionar tan bien.

A eso hay que sumar que esto afectará al funcionamiento del sensor de temperatura ambiente y al termostato interno del equipo, que dejará de medir correctamente la temperatura real de la habitación.

Irónicamente, esto puede hacer que el compresor funcione más fuerte y de manera ininterrumpida, porque el sistema se cree que aún no se ha alcanzado la temperatura seleccionada con el mando a distancia; es decir, vamos a consumir más electricidad.

Los filtros de polvo también van a funcionar peor y el aparato se va a llenar de suciedad cogida del ambiente, calentándose y empeorando su funcionamiento.

Marcas como Bosch enfatizan la importancia de mantener el equipo cerrado y los filtros limpios para asegurar una correcta circulación de aire, y no recomienda manipular la carcasa.

Daikin va más allá, afirmando que si no cerramos el panel central antes del funcionamiento, se puede ocasionar una descarga eléctrica; algo que no solo es peligroso para nuestro cuerpo, también para el hogar.

Eso es porque tras la tapa frontal y cerca de los filtros se suele encontrar la placa electrónica de control y las conexiones de alimentación eléctrica; la humedad ambiental o salpicaduras accidentales puede provocar una descarga, que si daña el equipo puede invalidar la garantía oficial del fabricante.

El verdadero motivo por el que es posible abrir la tapa del aire acondicionado es para el mantenimiento del equipo, especialmente para la limpieza de filtros, algo absolutamente necesario hacer cada 15 o 30 días en las épocas de mayor uso, dependiendo de la zona en la que vivamos y la cantidad de polvo que haya en el ambiente.