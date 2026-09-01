Jaime Pla, experto en ahorro: "Enfriar el coche con el aire a tope tras horas aparcado al sol te cuesta más de 12 € al mes"

Jaime Pla y una salida del aire acondicionado de un coche. TikTok/Unsplash Omicrono

Dejar el coche aparcado al sol durante los meses de verano no solo convierte el interior en un auténtico horno, sino que también supone un golpe silencioso para el bolsillo de los conductores.

A través de la cuenta de TikTok de Suop, empresa en la que trabaja, el ingeniero y experto en ahorro Jaime Pla ha compartido un vídeo donde pone cifras exactas a un hábito que repetimos a diario: encender el aire acondicionado a máxima potencia para combatir el calor extremo.

Antes de abordar el impacto económico, Pla lanza una advertencia crucial sobre la seguridad vial. "¿Te imaginas cuánto cuesta enfriar el coche cuando lleva expuesto varias horas al sol?", plantea el experto al inicio del vídeo.

Bajo estas condiciones estivales, el habitáculo se recalienta de manera peligrosa. "Si dejas el coche expuesto al sol en verano, el interior te alcanza los 45 grados fácilmente", advierte el ingeniero.

Las consecuencias de esta situación van más allá de la incomodidad física, ya que, tal y como recuerda, "conducir así, según la DGT, equivale a una tasa de alcoholemia de 0.5g por litro en sangre".

La reacción más común al sentarse al volante en ese entorno sofocante es encender el aire acondicionado.

Pla desglosa el impacto de esta acción detallando que, habitualmente, "para enfriarlo, utilizas el aire acondicionado durante 15 minutos".

@suopmobile ¿Sabes cuánto cuesta enfriar el coche después de varias horas aparcado al sol? ♬ sonido original - suopmobile

Según sus cálculos técnicos, "el compresor consume de media un litro extra de gasolina por hora", lo que significa que "en esos 15 minutos de enfriamiento gastas exactamente 0,25 litros".

Aplicando estos datos a los precios del combustible, el ingeniero señala que "con la gasolina a 1,65 euros el litro, el coste de este combustible es de 0,41 euros".

El resultado de repetir esta rutina a diario repercute en nuestras finanzas personales: "Lo que se traduce en un gasto mensual de más de 12 euros".

Para evitar este derroche, el ingeniero propone una alternativa física, gratuita y muy rápida que permite aliviar la bolsa de aire caliente antes de arrancar.

Pero si aplicas el truco de bajar una ventanilla y abrir y cerrar la puerta contraria 5 veces antes de encender el aire, expulsas el aire caliente gratis y bajas la temperatura a 10 grados en segundos", asegura.

Este movimiento genera una corriente que extrae el calor acumulado de golpe.

Gracias a este sencillo gesto, el sistema del vehículo requiere mucho menos esfuerzo para lograr una temperatura de confort.

"Al climatizar desde 35 grados en vez de 45, el aire solo trabaja fuerte 5 minutos", explica Pla.

Finalmente, el experto concluye demostrando cómo este pequeño cambio de hábito beneficia a nuestra cartera a largo plazo: "Y esto reduce tu gasto a 0,34 euros. Lo que equivale a 10 euros al mes".