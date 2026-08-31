Juan José, mecánico: "Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire y cerrar las puertas"

Es algo que hacemos todos: entramos en el coche y lo primero que queremos hacer es encender el aire acondicionado, cerrar las puertas y mantener las ventanillas subidas para huir del calor; pero eso es justo lo que los expertos no recomiendan hacer.

El mecánico Juan José Ebenezer ha publicado un vídeo en redes sociales en el que explica muy bien por qué deberíamos cambiar nuestros hábitos, especialmente para cuidar nuestra salud.

El motivo no es otro que, cuando dejamos el coche aparcado durante varias horas, el habitáculo aumenta de temperatura de manera brutal; pruebas realizadas en varios vehículos confirman que puede superar fácilmente los 53 grados, y alcanzar los 60 grados en días calurosos.

Esa es una cifra muy superior a la del exterior del vehículo, y a esa temperatura, los componentes sintéticos del interior empiezan a sufrir; los plásticos, embellecedores y recubrimientos en el salpicadero y las puertas desprenden vapores y sustancias químicas volátiles cuando se calientan en exceso.

Ese es el motivo por el que, a veces, puedes haber notado un olor extraño cuando has entrado en el coche en un día especialmente caluroso; y aquí es donde radica el error de encender el aire acondicionado con las puertas cerradas.

Al cerrar las puertas y encender el sistema de aire acondicionado, el flujo de aire recircula estos vapores por todo el habitáculo, y apenas una pequeña porción se va a escapar por las pequeñas rendijas del coche.

En otras palabras, es aire que vamos a respirar de manera directa durante un largo plazo de tiempo, hasta que el ambiente se vaya renovando conforme nos ponemos en marcha y entre aire fresco de fuera.

Ebenezer afirma que no nos va a pasar nada por respirar estos vapores y que no nos "vamos a morir de un cáncer"; pero que realmente "es algo que no deberíamos estar inhalando".

La solución es muy simple, y no hace falta renegar de la climatización: lo único que tenemos que hacer es bajar las ventanillas al mismo tiempo que ponemos el aire acondicionado para dejar que el coche se ventile.

Solo esos segundos de ventilación, que no llegan ni siquiera un minuto, son suficientes para renovar el aire; mientras tanto, podemos realizar otras tareas como ponernos el cinturón de seguridad, seleccionar la radio o la música que queremos escuchar, o elegir el destino en la app de mapas, por ejemplo.

Una vez que hemos terminado, podemos volver a subir las ventanillas y ponernos en marcha, con la seguridad de que el aire que estamos respirando estará más limpio y no olerá tan mal.

Este consejo se puede conjugar con otros relacionados con el aire acondicionado que pueden alargar su vida útil antes de una reparación, como poner el aire acondicionado 5 segundos después de arrancar el motor para no someter al coche a un sobreesfuerzo innecesario.