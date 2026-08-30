Álvaro Navarrete, experto en ahorro: "Limpia la parte trasera de tu nevera. Vivirá dos años más y reducirás tu factura"

Bajar el importe de la factura eléctrica es una de las grandes prioridades en los hogares españoles. Y a veces, la solución no pasa por contratar complejas tarifas, sino por el simple mantenimiento de nuestros electrodomésticos, como la nevera.

Así lo demuestra un vídeo de Álvaro Navarrete, experto en ahorro. "No te imaginas lo fácil que es ahorrar luz en casa. Limpia la parte trasera de tu nevera", describe en su clip.

Este conocido divulgador de TikTok ha compartido con sus seguidores un "consejo superbueno para ahorrar entre 1,5 y 1,8% todo el año en la luz de tu casa". La solución es gratuita y no te llevará más de diez minutos.

El frigorífico es el rey indiscutible de la cocina, pero también el mayor devorador de energía al estar conectado las 24 horas del día.

El experto es tajante con los datos del impacto que tiene en nuestro bolsillo: "La nevera consume el 30% de cada 100 euros de la factura. 30 euros son del consumo del frigorífico".

Sin embargo, el principal problema es el abandono y la falta de limpieza que sufre su parte posterior por pereza.

"¿Qué pasa? Como la tenemos metida en el hueco, pesa mucho para sacarla. Pues un par de veces al año, si puedes tres o cuatro, mucho mejor", recomienda Navarrete para evitar sobreesfuerzos del motor.

Por tanto, la premisa principal es clara: "Simplemente lo que tienes que hacer es asegurarte que la resistencia de refrigeración de la nevera esté siempre bien limpia"

La clave del alto consumo de una nevera radica en la acumulación de suciedad invisible en su parte trasera.

"Toda la porquería se va quedando pegada a la resistencia que, digamos, cuya misión es refrigerar la temperatura. El calor se disipa a través de esta resistencia", explica el experto en ahorro.

Al obstruirse esta zona, la máquina necesita trabajar el doble para enfriar lo mismo.

"¿Qué pasa? Como va recirculando el aire, toda la porquería, el polvo, los ácaros, todas las cositas se van quedando en la resistencia y en el compresor", detalla.

Y como consecuencia de esta falta de limpieza, "todo esto impide que se refrigere mucho antes".

Cómo limpiar el frigorífico

Para llevar a cabo este mantenimiento, Navarrete detalla el proceso en dos sencillos pasos. "¿Qué hay que hacer? Pues primero pasas el aspirador, le quitas la porquería".

El segundo paso requiere algo de fricción. "Luego, con un buen trapito con tu desengrasante favorito o el vinagre de limpieza, si eres ecologista como yo".

Una vez aplicados los productos, el resultado no se hace esperar. "De acuerdo, le pegas meneo, dejas que se seque y automáticamente la nevera consumirá entre un 1,5 y un 1,8% menos y vivirá dos años más porque le acabas de quitar un montón de grasa", sentencia.