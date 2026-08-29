Federico Esteve: "Aunque tengamos luces LED, para tener menos calor hay que intentar no encenderlas si es posible"

Este verano ha sido especialmente caluroso y, aunque hemos tenido unos días de bajada de temperaturas, el clima parece que va a repuntar justo al final del período estival, con más grados y sensación de calor.

Ante este escenario, expertos como Federico Esteve, secretario del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia, ha querido dar una serie de recomendaciones sencillas para mantener los hogares frescos sin disparar la factura de la luz.

Entre todos los consejos, uno ha llamado especialmente la atención por lo cotidiano que resulta. Se trata del uso de la iluminación LED, presente ya en la inmensa mayoría de los hogares españoles.

Aunque estas luminarias generan mucho menos calor que las bombillas tradicionales de toda la vida, desde el colegio de arquitectos técnicos insisten en que no hay que confiarse. Su recomendación es apagarlas siempre que no sean necesarias, para evitar así cualquier foco de calor adicional, por pequeño que parezca.

La idea de fondo es sencilla. En pleno pico de calor, cada grado cuenta, y hasta el calor residual de una bombilla LED puede sumar su granito de arena al ambiente cargado de una habitación cerrada.

Pero la lucha contra el calor en casa no termina en la iluminación. Esteve subraya que una de las primeras medidas pasa por evitar la exposición directa del sol sobre las ventanas.

Bloquear el paso de la luz solar impide la insolación directa, un fenómeno que provoca un aumento notable de la temperatura en el interior de pisos y edificios. Bajar persianas o correr cortinas en las horas centrales del día consigue así que la sensación térmica dentro de casa sea mucho más agradable.

Iluminación mínima en un salón Amazon Omicrono

La ventilación es otro de los grandes protagonistas del verano, aunque hay que saber hacerla bien. El secretario del colegio recomienda abrir las ventanas únicamente cuando la temperatura exterior sea más baja que la interior, algo que suele ocurrir a primera hora de la mañana o durante la noche.

Esteve lo explica con una imagen muy gráfica. "No tratemos de ventilar a las 2 de la tarde o a las 12 del mediodía, porque claro, ese calor nos entra en casa y entonces tenemos al enemigo dentro", advierte el arquitecto técnico.

Los electrodomésticos que generan calor también entran en esta ecuación doméstica. El horno, la plancha o el lavavajillas deberían reservarse para las horas de menos calor, ya sea a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.

De esta forma se evita que estos aparatos, que ya de por sí desprenden calor durante su funcionamiento, se conviertan en un problema añadido en las horas de máxima temperatura. Un pequeño cambio de horario puede marcar una diferencia notable en el ambiente de la casa.

Cuando llega el momento de refrescar el ambiente, los ventiladores de toda la vida siguen siendo una opción muy recomendable. Se trata de una solución económica y de bajo consumo que además ayuda a disipar el calor de forma efectiva.

Su combinación con el aire acondicionado permite lograr unas condiciones óptimas dentro del hogar sin disparar el consumo energético. Es una fórmula sencilla que muchas familias ya aplican en su día a día.

Precisamente sobre el aire acondicionado surge uno de los debates más habituales en los hogares españoles cada verano. Para evitar discusiones y un gasto excesivo, el secretario del colegio propone un punto de partida moderado que pueda contentar a la mayoría. "Como punto de partida, siempre vale la pena establecerlo en una temperatura bastante moderada, 26 grados", concluye.

Estas recomendaciones, aunque sencillas, resumen bien la filosofía que defiende el Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. No se trata de grandes reformas ni de instalaciones costosas, sino de pequeños gestos diarios que, sumados, marcan la diferencia.

Apagar una luz LED que no se necesita, bajar una persiana a tiempo o elegir bien la hora para planchar son acciones al alcance de cualquiera. Con la ola de calor ya instalada en gran parte del territorio, seguir estos consejos puede ayudar a pasar el verano con más confort y menos gasto energético.