Xabi Abat, abogado: "Cuidado con las estafas de Bizum, tanto las de Bizum inverso como las de Bizum por error"

Los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas cada día para engañar a los usuarios de servicios bancarios. Las plataformas más populares se han convertido en el blanco principal de estas organizaciones criminales.

Una de las modalidades que genera mayor preocupación entre los expertos es el ataque de transferencia inversa, como explica el abogado Xabi Abat. Este método explota el desconocimiento de las herramientas digitales para saquear el dinero de forma inmediata.

El engaño comienza habitualmente mediante una llamada telefónica o un mensaje que simula ser un comprador de algo que tengamos a la venta.

A continuación, el delincuente envía una solicitud para exigir el cobro de una cantidad económica concreta a la víctima. La persona engañada cree que está aceptando un ingreso cuando en realidad aprueba el envío de dinero.

Los delincuentes aprovechan las prisas y la confianza del usuario para concretar el robo sin levantar sospechas previas. La urgencia infundida impide que la víctima lea detenidamente la notificación oficial en su pantalla táctil.

La segunda modalidad delictiva denunciada involucra una manipulación orientada a corregir un supuesto fallo. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por ciudadanos normales, que han enviado por error un Bizum a nuestra cuenta, y nos piden que lo devolvamos.

La aparente amabilidad del interlocutor genera un ambiente seguro para que la persona confiada baje la guardia y, queriendo ser buena persona, devuelva el importe.

El problema es que hay ocasiones en las que el delincuente puede revocar ese envío primero que nos hizo de manera que él recupera su dinero, pero además se queda con lo que nosotros le hayamos enviado de buena fe, creyendo que simplemente le estábamos devolviendo un dinero que nos habría ingresado por error, como explica Xabi Abat.

Para evitar caer en estas trampas, los usuarios deben verificar meticulosamente cualquier notificación antes de pulsar la confirmación. Leer con atención cada palabra del mensaje evita confundir un cobro entrante con un pago saliente.

También es vital cortar la llamada si un supuesto operador pide información confidencial sobre contraseñas o datos personales. Ante la menor duda, conviene contactar directamente a la entidad financiera mediante sus canales oficiales directos.

La prevención resulta indispensable frente a un escenario donde las técnicas delictivas no dejan de evolucionar. La formación de la ciudadanía constituye el escudo principal contra estas trampas digitales cada vez más ingeniosas.

Los especialistas destacan que la clave de la protección reside en mantener una actitud cautelosa en todo momento. Comprobar periódicamente los extractos bancarios permite detectar movimientos anómalos de forma rápida para actuar en consecuencia.

Las instituciones financieras continúan reforzando las medidas de protección dentro de sus herramientas electrónicas habituales. Sin embargo, la atención individual sigue siendo la barrera más efectiva frente al fraude informático persistente.