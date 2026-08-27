Juan José, mecánico: "Esto es lo mejor que le puedes hacer al aire acondicionado del coche para ahorrar dinero"

La Operación Retorno ya está aquí, y la DGT prevé aproximadamente 6.880.000 movimientos a lo largo del fin de semana, principalmente de turistas que vuelven de su localización de veraneo.

Pero da igual de dónde vengan, lo que la mayoría de los conductores va a sufrir durante este trayecto es calor; incluso si la AEMET advierte de un cambio térmico en la península, quedarán zonas como Madrid en las que subirán las temperaturas a lo largo de los próximos días.

Es el peor momento para que se estropee el aire acondicionado, pero si hemos usado mucho el coche estos días es precisamente lo que puede pasar. En concreto, el síntoma más común es que empieza a salir aire caliente en vez de frío.

Por eso, puede ser una buena idea hacer un pequeño mantenimiento al coche antes de salir y pasar varias horas con toda la familia metida en su interior; y como ha explicado el mecánico Juan José Ebenezer, es algo muy sencillo que podemos hacer en la gasolinera.

El sencillo truco no consiste más que coger una manguera de agua a alta presión y limpiar la zona delantera del coche, centrándonos especialmente en la zona del radiador y por donde entra el aire al interior del vehículo.

En concreto, Ebenezer recomienda ponernos "a una cierta distancia, 1 metro aproximadamente" y entonces con la pistola podemos ir limpiando toda la zona.

Un detalle muy importante es que no deberíamos acercar mucho la manguera, porque la elevada presión del agua puede doblar las láminas del radiador lo que, con el paso del tiempo va a hacer que deje de pasar aire y te obligue a cambiar toda la pieza.

El motivo por el que una simple limpieza como esta va a ayudar al aire acondicionado es que estos radiadores son más propensos a coger polvo e incluso objetos como bolsas de papel o animales.

A diferencia del sistema de climatización de casa, que apenas acumula el polvo que circula por la estancia, el sistema del coche está constantemente recibiendo aire sucio y con hojas y rastrojos que acaban en la carretera.

Si el aire acondicionado de nuestro coche de repente echa aire caliente, es muy probable que sea porque la temperatura del sistema se ha elevado demasiado por culpa de unos radiadores tapados.

Por eso, cuando lo ponemos, podemos notar que funciona durante unos instantes, pero en el instante en el que coge temperatura, el sistema automáticamente para y echa aire caliente del exterior. Ese es el motivo por el que el problema parece 'arreglarse' si paramos el coche y lo dejamos quieto durante unos minutos; eso da tiempo al sistema a enfriarse y volver a funcionar correctamente.

En cambio, si el problema que estamos sufriendo es que no sale aire de los conductos, ni frío ni caliente, entonces el motivo es muy diferente: es probable que sea que el ventilador se haya roto, y eso ya conlleva una reparación.

Lo que no tiene sentido es recargar el aire acondicionado del coche metiendo gas; los expertos alertan que eso no es más que un "mito", porque los coches ya vienen de fábrica con la cantidad justa de gas y este no se gasta con el uso.

Por lo tanto, si realmente tenemos que recargar el aire acondicionado, eso significa que tenemos una fuga y lo único que estamos haciendo es tirar gas al exterior cada vez que lo rellenamos.