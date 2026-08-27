Italia da una lección a España: el gobierno de Meloni anuncia multas de 75 euros por cruzar la calle mirando el móvil

Que conducir mientras se está usando el móvil es peligroso e ilegal es algo que ya debería ser bien sabido por todo el mundo, de la misma manera que deberíamos saber que podemos enfrentarnos a cuantiosas multas si lo hacemos.

Pero ¿qué pasa con los peatones? Andar por la calle completamente absorbido por la pantalla del teléfono también es una práctica muy común pero igualmente peligrosa que puede provocar serios accidentes, que hasta ahora, no ha tenido consecuencias legales.

Eso está a punto de cambiar en Italia. El gobierno de Giorgia Meloni, a través de su Ministerio de Transportes, ha redactado una reforma de su Código de Circulación que introduce nuevas sanciones económicas para los llamados 'peatones zombis', según la prensa local.

La medida, que ya ha sido incluida en el borrador de la normativa, establece multas de 75 euros por cruzar la calzada mientras se está mirando el móvil para luchar contra esta práctica.

El Ministerio de Transportes pretende mejorar la seguridad vial de las calles eliminando de raíz distracciones que puedan provocar accidentes como atropellos o choques de vehículos que tienen que frenar de manera repentina para evitar a un peatón que ha saltado a la calzada sin mirar.

De hecho, esta decisión no ha nacido de la nada, sino que viene respaldada por varias sentencias judiciales en Italia que han asignado la culpa de una serie de accidentes a peatones imprudentes que no siguieron las normas por estar distraídos.

Las multas por cruzar la carretera mirando el móvil no son variables, y siempre serán de 75 euros sin importar la situación, ya que la medida busca la concienciación entre la población con una penalización inmediata.

De la misma manera, los smartphones no son los únicos dispositivos prohibidos en la calzada; tablets, cámaras digitales y ordenadores portátiles también cuentan como una distracción y pueden ser motivo de multa.

El objetivo es educar a los usuarios de smartphones para que se acostumbren a quitar la mirada de la pantalla antes de cruzar, con la amenaza siempre constante de que pueden ser multados si no lo hacen.

En concreto, el borrador contempla que, antes de poner un pie en la calzada, la persona debe asegurarse de que no hay vehículos cercanos, o que si los hay, que el conductor se haya asegurado de que la ha visto y tiene intención de detenerse.

Además, una vez que el peatón tiene la seguridad de que puede cruzar, debe hacerlo sin demorarse en llegar al otro lado para agilizar el tráfico y reducir esperas innecesarias.

Por lo tanto, es una ley que da un giro de 180 grados a lo establecido en los códigos de circulación de la mayoría de los países, quitando la responsabilidad a los conductores por posibles atropellos, siempre en caso de que la víctima haya estado distraída en el momento del accidente.

Y es que la sanción se aplica de manera independiente de si el peatón cruza por un paso de peatones o fuera de él, por lo que las franjas blancas no son 'sagradas' ni dan la culpa automáticamente al conductor en caso de atropello.

Sin multa si vas por la acera

Sin embargo, la nueva ley no se aplica a peatones que estén caminando por la acera; la restricción entra en vigor únicamente en el instante en el que se inicia el cruce de la calzada.

Además, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, los sistemas de manos libres están permitidos en este caso, y es posible continuar una llamada cruzando la acera si nos permiten seguir escuchando el sonido ambiente.

Otra excepción importante son las llamadas de emergencia; si el peatón está llamando a los servicios de emergencia porque ha sido testigo de un accidente, por ejemplo, no recibirá sanción por cruzar la calzada al mismo tiempo.

La nueva ley aún no ha entrado en vigor, ya que por el momento es únicamente un borrador que debe ser aprobado de manera definitiva, algo que está previsto para finales del próximo mes de octubre.

Italia no es la primera región en tipificar como delito el uso del móvil en la vía pública. El caso más famoso es el de Honolulu; en 2017, la ciudad hawaiana fue la primera del mundo en implementar normas similares, y Yamato en Japón se sumó en 2020.

Por el momento, en España se está optando por medidas de concienciación y alerta; varias ciudades españolas ya han instalado franjas LED sobre cruces peatonales que entran en la línea de visión de los peatones que están mirando hacia abajo y a su móvil.