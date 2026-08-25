Un experto en ahorro energético alerta: "El termo eléctrico o la plancha aumentan bastante la factura de la luz de tu casa"

Llegar a fin de mes y enfrentarse a la factura de la luz se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para miles de familias.

Muchas veces, en nuestro afán por lograr un mayor ahorro energético, desconectamos aparatos que apenas consumen y pasamos por alto a los verdaderos responsables del gasto mensual.

Para arrojar luz sobre este tema y despejar dudas frecuentes, la cuenta Pulso Solar (@pulsosolarrenovables) ha desvelado en un vídeo en TikTok qué electrodomésticos son inofensivos y cuáles realmente vacían tu cartera.

Existe la falsa creencia de que dejar pequeños dispositivos conectados arruina nuestra economía doméstica. Sin embargo, el experto es tajante al desmentirlo.

Sobre accesorios diarios como el cargador de móvil o la cafetera, afirma categóricamente que su uso diario "no dispara" el recibo eléctrico.

@pulsosolarrenovables ¿Qué electrodomésticos disparan tu factura de la luz? 💡 El termo eléctrico, la plancha o el aire acondicionado pueden aumentar bastante tu consumo, mientras que el microondas, el router WiFi, el cargador del móvil o el ventilador gastan mucho menos de lo que imaginas. Conocer qué aparatos consumen más electricidad es clave para ahorrar energía y pagar menos cada mes. Síguenos para descubrir más trucos para reducir tu factura de la luz. ♬ Cafe・Study・Work・Lofi・Chill(1464479) - Tana Music

Lo mismo ocurre con el dispositivo que nos da conexión a internet. Aunque muchos usuarios debaten si apagarlo por las noches, el especialista señala que el router wifi "está encendido las 24 horas del día, pero su consumo es muy bajo y apenas influye en la factura".

Otro gran incomprendido de nuestras cocinas es el microondas. Pese a que es evidente que "tiene mucha potencia", la realidad para la eficiencia energética de nuestro hogar es que "funciona tan pocos minutos que el consumo total es muy reducido".

Tampoco debemos preocuparnos por mantenernos frescos con el humilde ventilador, que califica como un aparato que "no dispara" el gasto mensual en absoluto.

Electrodomésticos que sí disparan el gasto

Entonces, ¿dónde se esconde el verdadero derroche eléctrico en el hogar? El experto apunta directamente a aquellos aparatos diseñados para calentar o enfriar

El primero de ellos es el termo eléctrico, un dispositivo del que advierte rotundamente que "ese sí dispara" el consumo, debido a que "está calentando agua durante gran parte del día y es uno de los grandes responsables del consumo eléctrico".

El segundo gran enemigo del ahorro es un electrodoméstico habitual que solemos subestimar: la plancha.

Aunque a veces su uso parezca puntual, el creador de contenido avisa de que "necesita mucha potencia para generar calor y si la usas con frecuencia, el consumo se nota".

Finalmente, hay un electrodoméstico que domina las facturas más abultadas cuando suben las temperaturas. Hablamos del aire acondicionado, del cual el experto asegura que "ese sí dispara".

La advertencia es sumamente clara: "Si lo utilizas varias horas al día durante todo el verano, es muy probable que sea el aparato que más aumente tu factura".