El genial invento para disfrutar de los festivales de verano sin dañar los oídos: es recomendado por otorrinos

El verano es sinónimo de festivales de música y otros eventos al aire libre, y la mayoría de la gente sabe que debe prepararse con protección solar o una botella de agua para hidratarse durante varias horas de conciertos.

Sin embargo, hay un factor que suele pasar desapercibido, el de la protección auditiva. Tal vez porque queremos disfrutar de nuestro artista favorito o porque el ambiente que se vive, nos podemos olvidar del daño al que se pueden exponer nuestros oídos.

Los expertos advierten que exponerse a sonidos que superan los 85 decibelios aumenta considerablemente el riesgo de sufrir pérdida de audición, y han compartido varias medidas preventivas que podemos adoptar desde la primera canción.

Una de las primeras cosas que deberíamos decidir es dónde nos vamos a poner. La tentación de estar en la primera fila es grande, pero situarse justo delante de las torres de sonido supone un impacto brutal para nuestros tímpanos.

El doctor Rodrigo Castrillón, especialista en otorrinolaringología, lo resume de manera muy clara advirtiendo que "Si desea la experiencia pero también quiere proteger su oído, podría ser mejor comprar sus asientos lejos de los altavoces", recordando que muchos festivales ofrecen entradas para el césped en vez de estar en primera línea.

Aunque pueda parecer que vamos a disfrutar menos en esta posición más alejada, en realidad sigue permitiendo disfrutar del ambiente y de la actuación con una mayor flexibilidad, porque podemos movernos como queramos, seguimos escuchando la música y reducimos la exposición al volumen extremo.

La planificación de la jornada en festivales de música, que suelen durar muchas horas desde media tarde hasta bien entrada la noche, también es vital. Aprovechar los cambios de escenario, las visitas a los puestos de comida o simplemente alejarse de la multitud ayuda a que los oídos descanse del flujo constante de música y gritos.

Este descanso supone una diferencia enorme al final del evento y previene síntomas comunes como la fatiga auditiva o la aparición de pitidos agudos temporales, conocidos como "tinnitus".

El doctor Castrillón también recomienda el uso de protección para los oídos, y precisamente ahora está ganando popularidad entre los asistentes habituales a los conciertos un nuevo tipo de protección auditiva diseñada específicamente para la música en directo.

Tapones especiales para conciertos

No hablamos de unos simples tapones, sino de dispositivos diseñados basándose en los avances en tecnología acústica que permiten atenuar los niveles de decibelios de manera uniforme en todas las frecuencias.

Esto significa que el volumen general se reduce a un nivel seguro, pero la claridad de las voces, los instrumentos y los matices del directo se mantienen completamente intactos y por lo tanto, el disfrute de la música no sufre.

Algunos fabricantes de auriculares y equipos de sonido han usado esta experiencia para desarrollar este nuevo tipo de tapones. Un buen ejemplo lo tenemos en Audio-Technica, una de las marcas más populares entre audiófilos por el diseño acústico de sus cascos de diadema y auriculares de botón.

Los Audio-Technica AT-ERP5 Audio-Technica Omicrono

La compañía ha presentado este verano los AT-ERP5, unos tapones que se promocionan como ideales para conciertos, festivales y actuaciones en directo ya que no afectan a la calidad de la música.

Para ello, incorporan filtros acústicos de doble capa y almohadillas optimizadas para preservar el equilibrio sonoro, logrando una reducción de 21 decibelios SNR. Cuentan con un diseño discreto con detalles metálicos que se ajusta de manera estable al oído para que no se caigan mientras bailamos.

Los AT-ERP5 se pueden conseguir por 25 euros en España, y están disponibles en versiones de color negro y oro. También se ofrecen los AT-ERP3 por 20 euros, pero están más pensados para tapar el ruido de oficina o del transporte público.