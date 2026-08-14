Los expertos coinciden: "Más del 50% de la gente tiene climatización inteligente, pero casi nadie la usa para ahorrar"

Mucha gente se obsesiona con reducir el consumo eléctrico del aire acondicionado, sin darse cuenta de que su sistema ya cuenta con la tecnología necesaria para hacerlo mucho más fácil y sencillo.

Y es que la conectividad y las funciones inteligentes han dejado de ser algo exclusivo de los teléfonos inteligentes para integrarse en los electrodomésticos del hogar; y la mayoría de los aparatos vendidos en los últimos años ya tiene esas capacidades.

Pero ahora un nuevo estudio de Bosch revela que la mayoría de la gente no sabe que las tiene; según los resultados, más del 50% de los hogares en España ya cuenta con equipos de climatización con funciones inteligentes y conectadas, pero solo 1 de cada 3 usuarios las usa de forma habitual.

Esto deja en evidencia que, aunque hablemos mucho de "hogar inteligente y conectado", en la práctica aún existe un cierto desconocimiento entre los consumidores de lo que realmente significa eso.

Según el estudio, un 40% de los encuestados admite de forma directa que no sabe cómo funcionan estas tecnologías inteligentes, y nada menos que el 30% no sabe si realmente ayudan a obtener un ahorro real en la factura de la luz.

De hecho, un 37% cree que este tipo de funciones realmente no son necesarias, y un 33% prefiere seguir usando el dispositivo a la manera tradicional.

El aumento de coste de los equipos integrados con funciones inteligentes es un gran obstáculo para el 32,6%, pero también llama la atención que un 26% tiene preocupaciones relacionadas con la privacidad en caso de usarlos.

Curiosamente, esto no impide que el 80% de los encuestados que no tienen sistemas conectados quieran usarlos en un futuro, por lo que ahora el reto de las compañías es demostrar que tienen un uso práctico.

Cómo ahorrar con aire acondicionado inteligente.

Las funciones inteligentes de los sistemas de aire acondicionado modernos van mucho más allá de apagar o encender el equipo a distancia usando el móvil, que es probablemente la función más conocida.

Por ejemplo, una de las herramientas que pueden resultar más útiles es la programación horaria avanzada, que permite adaptar la temperatura del hogar a las rutinas diarias de los habitantes.

En vez de mantener el equipo encendido a la máxima potencia durante horas o de apagarlo y encenderlo constantemente dependiendo de la temperatura (algo que los expertos no recomiendan si queremos ahorrar), estos sistemas permiten aplicar horarios de encendido progresivo.

Los sistemas de aire acondicionado modernos se pueden controlar desde fuera de casa Bosch Home Comfort Omicrono

De este modo, la temperatura va bajando poco a poco hasta que alcanza el nivel deseado justo en el momento necesario, como por ejemplo, cuando acabamos de llegar del trabajo. Y si nos retrasamos, podemos controlar desde el móvil que el encendido se haga más tarde.

Relacionado con esto, la adaptación automática según los hábitos del usuario o las condiciones meteorológicas permiten que el equipo module su potencia de forma eficiente, como por ejemplo ajustando la temperatura en las peores horas del día y relajando el compresor cuando no es tan necesario.

Según Vicente Gallardo, de Bosch Home Confort, "La tecnología puede contribuir a mejorar tanto el confort como la eficiencia energética, siempre que vaya acompañada de información y herramientas sencillas que faciliten su utilización".

El estudio de la compañía destaca que el 90% de los usuarios afirma vigilar su gasto energético y un 70% asegura haber tomado medidas para intentar reducir el consumo en la vivienda. No obstante, al no apoyarse en la automatización ni en el control inteligente, las acciones manuales terminan siendo insuficientes o menos eficaces.