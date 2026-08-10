El genial invento para ahorrar usando el aire acondicionado: se instala fácilmente y mejora el reparto del frío en la habitación

El verano dispara el uso del aire acondicionado en millones de hogares españoles. Con él llega también un problema clásico, el chorro de aire frío que golpea siempre en el mismo punto de la habitación.

Ese chorro directo suele caer sobre el sofá, la cama o el escritorio. El resultado es una zona helada y el resto de la estancia sin apenas refrescarse.

Para resolverlo existen los difusores o deflectores de aire acondicionado. Se trata de un accesorio que se coloca en la salida del split y redirige el flujo de aire.

Su función principal es evitar que el aire frío incida directamente sobre las personas. En su lugar, lo reparte en abanico por toda la habitación.

El resultado es una temperatura más homogénea en todo el espacio. Ya no hace falta elegir entre pasar frío cerca del aparato o calor lejos de él.

Estos deflectores suelen fabricarse en PVC o plexiglás, materiales ligeros y resistentes. Algunos modelos son fijos y otros incorporan un sistema retráctil o telescópico que se adapta al ancho del split.

La instalación no requiere obra ni taladro en la mayoría de los casos. Se cuelgan directamente sobre la carcasa del aparato mediante soportes de sujeción incluidos en la caja.

Deflector para el aire acondicionado Amazon Omicrono

Muchos usuarios los eligen también por motivos de salud. El aire frío directo y constante puede provocar sequedad en los ojos, dolores de cabeza o contracturas musculares.

Al desviar el flujo, se reduce esa sensación de corriente molesta. Es una opción especialmente recomendada en habitaciones con niños, personas mayores o mascotas.

Existe además un argumento económico detrás de este accesorio. Al repartir mejor el frío, el termostato no necesita bajar tanto la temperatura para que toda la sala se note fresca.

Esa mejora en la distribución puede traducirse en menos horas de funcionamiento del compresor. Y menos horas de compresor significan, a la larga, una factura de la luz algo más ligera.

Instalación del soporte Amazon Omicrono

La mayoría de estos deflectores son universales. Se adaptan a los splits de pared más habituales, con anchos ajustables que suelen ir desde los 50 hasta más de 100 centímetros.

Algunos modelos incorporan además un ángulo regulable de hasta 180 grados. Esto permite dirigir el aire hacia arriba en invierno, cuando el mismo aparato se usa como bomba de calor, o hacia los lados en verano.

El precio de estos accesorios es otro de sus atractivos. Se pueden encontrar modelos sencillos por poco más de diez euros y versiones más elaboradas, con mejor acabado o mayor tamaño, que rondan los cincuenta euros.

En Leroy Merlin hay una amplia variedad de deflectores para split, con precios que van desde los 10,90 euros hasta cerca de 48 euros según el modelo y el tamaño.

Dentro de esa tienda destaca también un modelo retráctil de plexiglás pensado específicamente para splits de pared.

En Amazon también existen varias alternativas de este tipo de accesorios. Un ejemplo es el deflector retráctil blanco cuyo precio conviene revisar en el momento de la compra porque varía con frecuencia.

A la hora de elegir un modelo conviene medir antes el ancho de la unidad interior del split. La mayoría de los fabricantes indican el rango de tamaños compatibles en la propia ficha del producto.

También es recomendable fijarse en el sistema de sujeción. Los modelos colgantes son los más sencillos de instalar, mientras que los adhesivos exigen una superficie limpia y seca para agarrar bien.