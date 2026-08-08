Daury Ramírez, técnico de aire acondicionado: "Unos filtros sucios hacen que tu aire enfríe menos y consuma mucho más"

Con el uso continuado en verano, el aire acondicionado se convierte en nuestro mejor aliado en casa, pero también en el principal responsable de que la factura eléctrica se dispare.

Sin embargo, existe un método rápido y totalmente gratuito para evitar que el consumo se descontrole.

Daury Ramírez, técnico especialista y creador de contenido en Instagram (@airesdaury), ha compartido su estrategia definitiva para ahorrar energía.

Tal y como él mismo asegura en su vídeo: "Limpiar los filtros de los aires es más simple de lo que piensas".

Muchas veces, ya sea por falta de tiempo o para evitar el coste del servicio profesional, posponemos el mantenimiento de nuestros equipos de climatización sin ser conscientes de las verdaderas consecuencias.

El experto lo resume de forma contundente: "Un aire sucio tiene tres factores que afectan negativamente. Número uno, respiras polvo. Número dos, acorta la vida útil del equipo debido a que el compresor se fuerza".

Pero el tercer punto es el que afecta directamente al bolsillo: "Y número tres, el que más te gusta, el consumo energético aumenta significativamente".

Además de estos tres grandes riesgos, el especialista recalca en la descripción de su publicación una premisa básica del mantenimiento del hogar: "Unos filtros sucios pueden hacer que tu aire acondicionado trabaje más, consuma más energía y enfríe menos".

Para combatir este problema de raíz, Ramírez propone incorporar una pequeña rutina doméstica.

"Por eso te voy a enseñar cómo limpiarle los filtros para que puedas extender el mantenimiento por lo menos uno o dos meses más", afirma para animar a los usuarios a hacerlo ellos mismos, destacando "lo simple y sencillo que es limpiarle los filtros a tu aire acondicionado".

El proceso dura apenas unos minutos y comienza levantando la tapa frontal de la unidad interior (el split).

"Sacamos los filtros. Es bastante sencillo. Y limpiamos los filtros", explica mientras retira las mallas de plástico de su aparato.

A la hora de pasarlos por el agua del grifo, el experto revela un consejo fundamental para no incrustar la suciedad en el propio material: "Le podemos dar un poquito de presión de este lado, del lado trasero, para que el polvo salga hacia adelante. Así no se pega más".

Técnico de aire acondicionado trabajando IStock

Una vez que las piezas están completamente limpias y secas, volver a montarlas no requiere de fuerza ni de herramientas y "es supersencillo".

No obstante, Ramírez pide especial precaución al manipular los plásticos internos de la máquina. "Siempre les recomiendo que tengan cuidado con esto. Son bastante sencillos estos ganchitos. Tienen que tener cuidado. Esta es la parte más delicada".

Para terminar, basta con asegurar la pieza en su lugar de origen: "Lo colocamos, no hay que tocar, lo bajamos con cuidado y listo".

Con este simple gesto, conseguirás que el equipo respire sin dificultad y lograrás un ahorro real y diario en tu factura de la luz.