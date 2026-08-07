Está en vigor: las multas a los vecinos que manipulen el contador de la luz pueden superar los 2.000 euros

El fraude eléctrico sigue siendo una de las prácticas más comunes para intentar reducir el importe de la factura de la luz.

Consiste, básicamente, en alterar el registro real del consumo mediante trucos en el contador o conexiones no autorizadas a la red.

Las compañías distribuidoras y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigilan estas conductas con inspecciones y sistemas de detección remota. Cuando se detecta una irregularidad, las consecuencias económicas y legales pueden ser muy severas.

Qué se considera fraude eléctrico

La forma más habitual es la manipulación del propio contador, ya sea con dispositivos magnéticos, kits específicos o pequeñas alteraciones mecánicas. El objetivo es que el aparato contabilice un consumo inferior al real para pagar menos a final de mes.

Otra modalidad muy extendida es el enganche ilegal, una conexión clandestina a la red que evita por completo el contador. También existen los suministros compartidos sin autorización y la alteración fraudulenta de los contratos para acogerse a tarifas que no corresponden al consumo real.

Todas estas prácticas están tipificadas como delito de defraudación de fluido eléctrico. La normativa de referencia es el artículo 255 de la Ley Orgánica 15/2003, que regula el Código Penal en materia de fraudes energéticos.

Cómo se detecta la manipulación

Los contadores inteligentes envían datos de consumo de forma constante a la distribuidora. Un descenso brusco y sin explicación en el histórico de una vivienda suele activar las alarmas del sistema.

A esto se suman las inspecciones aleatorias, en las que un técnico revisa físicamente la instalación y el estado del precinto. Si se aprecian signos de manipulación o un enganche no registrado, se procede al corte inmediato del suministro por motivos de seguridad.

El riesgo no es solo económico. Los enganches ilegales carecen de los mecanismos básicos de protección, lo que eleva considerablemente la probabilidad de incendios o cortocircuitos.

Cuánto puede costar el fraude

Las sanciones combinan varias vías. Por un lado está la responsabilidad penal, que según el Código Penal se traduce en una pena de multa de 1 a 3 meses si el fraude no supera los 400 euros, y de 3 a 12 meses si esa cantidad se supera.

Por otro lado existe una sanción económica independiente, que suele oscilar entre 1.000 y 2.000 euros según la gravedad del caso y el importe defraudado. A esto hay que sumar la facturación retroactiva, es decir, el cobro de la energía que se estima consumida durante todo el periodo en que se mantuvo el fraude.

Contador eléctrico manipulado. Invertia Omicrono

Cuando no es posible determinar con exactitud cuánta energía se robó, la ley permite calcular la deuda tomando como referencia el uso de la potencia contratada durante varias horas diarias a lo largo de un año completo. El resultado suele disparar considerablemente la cifra final que debe abonar el infractor.

Quién responde ante la ley

La responsabilidad recae siempre sobre el titular del contrato de suministro, aunque no se pueda demostrar que fue la persona que ejecutó materialmente la manipulación. Esto significa que, si alguien se muda a una vivienda con un contador ya trucado, puede acabar enfrentándose a la sanción sin haber cometido el fraude.

Cada distribuidora gestiona sus propios protocolos de denuncia según la zona del país. Naturgy, Iberdrola o E-Redes cuentan con canales específicos para que los vecinos puedan alertar de forma confidencial sobre posibles enganches o manipulaciones sospechosas.

El coste que asumen todos los consumidores

El fraude eléctrico no solo afecta a quien lo comete, sino al conjunto del sistema. Según estimaciones de la CNMC, estas prácticas suponen un incremento de aproximadamente 150 millones de euros en la factura eléctrica que termina repercutiendo en todos los consumidores.

Ese sobrecoste se traslada a través del concepto de pérdidas de red que figura en las facturas de todos los hogares. Por eso las compañías insisten en que denunciar una manipulación no es solo una cuestión de seguridad vecinal, sino también de justicia económica colectiva.

Electrodomésticos de alto consumo, en el punto de mira

Muchos casos de fraude se detectan precisamente por el desajuste entre el consumo declarado y el uso real de electrodomésticos de alto consumo, como aires acondicionados, calefacción eléctrica o equipos industriales. Cuando la curva de carga no encaja con ese tipo de aparatos instalados en la vivienda, la distribuidora suele activar una revisión.

Este tipo de comprobaciones se ha vuelto más precisa gracias a la telemedida, que permite comparar patrones horarios de consumo con la potencia contratada. La tecnología ha reducido notablemente el margen para este tipo de fraudes silenciosos.