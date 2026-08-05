Homayoon Kazerooni, ingeniero: "La robótica en la construcción no reemplaza al trabajador, es otra herramienta"

Cargar sacos de cemento sobre los hombros, sostener martillos demoledores de más de 10 kilos por encima de la cabeza durante jornadas enteras o colocar bovedillas sin descanso en forjados inestables.

La edificación tradicional continúa figurando año tras año entre los sectores con mayor tasa de siniestralidad y desgaste físico extremo del tejido industrial global.

Sin embargo, una silenciosa revolución tecnológica está comenzando a cambiar de forma radical las reglas del juego a pie de obra.

Lo que hasta hace apenas un lustro pertenecía al ámbito exclusivo de la ciencia ficción, el cine futurista o las aplicaciones de vanguardia en la industria militar, se está convirtiendo progresivamente en un elemento más del equipamiento de protección individual (EPI) en los proyectos residenciales y de infraestructuras más avanzados: los exoesqueletos robóticos y la robótica vestible.

Estas armaduras ergonómicas y livianas, cuyo abanico tecnológico abarca desde estructuras mecánicas pasivas basadas en resortes, poleas y amortiguadores de gas, hasta avanzados sistemas activos equipados con servomotores y algoritmos adaptativos de Inteligencia Artificial, se ajustan al cuerpo del operario.

Su objetivo primordial no es convertir al trabajador en un vehículo de carga sobrehumano, sino modificar los vectores de fuerza: redirigen las cargas severas de tensión articular y muscular directamente hacia el suelo o reparten el impacto biomecánico hacia áreas corporales con mayor capacidad de absorción.

La ciencia biomecánica al servicio del trabajador

El verdadero impacto de este cambio tecnológico en el sector de la construcción no radica en buscar que las plantillas dupliquen exponencialmente su rendimiento o ritmo de trabajo, sino en salvaguardar la salud biomecánica de los operarios a largo plazo.

Exoesqueleto Comau Omicrono

Las lesiones osteomusculares constituyen la causa directa de más del 60% de las bajas laborales de larga duración en la edificación, generando un coste millonario para los sistemas públicos de salud y ralentizando la ejecución de infraestructuras clave.

Los análisis ergométricos realizados en laboratorios de biomecánica demuestran que la utilización continuada de estos dispositivos reduce drásticamente la hiperactivación de la musculatura erectora de la columna durante el levantamiento repetitivo de cargas. Esta evidencia científica es refrendada por las mayores autoridades académicas en el ámbito de la robótica asistencial.

"La robótica en la construcción no debe verse como un reemplazo del trabajador, sino como una herramienta de amplificación humana que reduce el desgaste articular y alarga la carrera profesional del operario de forma segura." — Dr. Homayoon Kazerooni, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de California, Berkeley.

De acuerdo con las investigaciones lideradas por el grupo del Dr. Kazerooni, el uso preventivo de la robótica vestible no solo mitiga la aparición de hernias discales o lumbalgias crónicas, sino que también previene microtraumatismos acumulativos en las articulaciones superiores que suelen manifestarse tras décadas de trabajo ininterrumpido.

Anatomía e Ingeniería de un Exoesqueleto de Construcción

Módulos de Hombros Sistemas de asistencia mecánica para tareas en altura. Reducen hasta un 50% la fatiga en deltoides y manguito rotador durante el uso sostenido de herramientas suspendidas. Marco de Columna Estructura vertebral externa que redirige hasta un 40% del esfuerzo sobre la zona lumbar al flexionar y levantar peso desde el suelo. Soportes Pélvicos Estabilizadores posturales inteligentes que disipan la presión acumulada en rodillas y caderas durante tareas prolongadas en postura agachada.

Del laboratorio a la zanja: el desafío de la adopción en obra

A pesar de las contundentes evidencias biomecánicas recopiladas en entornos controlados, la introducción práctica de estos trajes en el día a día de las promociones inmobiliarias se ha topado en sus inicios con una importante barrera de carácter socio-cultural.

En un entorno laboral tradicionalmente caracterizado por la resistencia a la automatización y por métodos de trabajo arraigados durante generaciones, la visión inicial de un traje robótico suele provocar cierta curiosidad mezclada con escepticismo entre las cuadrillas.

El exoesqueleto ExoActive. Festool Omicrono Omicrono

No obstante, la experiencia directa sobre el terreno está demostrando que, una vez superada la fase de prueba inicial, la percepción del operario cambia drásticamente. El alivio físico inmediato al finalizar la jornada elimina cualquier reticencia previa. Así lo atestigua la voz directa de los profesionales que ya conviven con esta tecnología a pie de obra.

"Cargar sacos de cemento o colocar bovedillas por encima de la cabeza te destroza los lomos a los 45 años. Al principio da corte ponértelo porque parece de película, pero cuando echas 8 horas levantando peso y llegas a casa sin dolor de riñones, no te lo quieres quitar." — José Luis M., oficial de obra y operador de estructuras.

Un paliativo ante la crisis de relevo generacional

La integración masiva de la robótica que se pueda llevar puesta trasciende la mera mejora del bienestar individual; representa una respuesta estratégica urgente para la supervivencia del propio sector constructivo en Europa.

La industria se enfrenta a un envejecimiento galopante de sus plantillas activas, donde la edad media supera ampliamente los 45 años, unido a una dramática escasez de relevo generacional entre los jóvenes, quienes perciben la obra como un entorno de trabajo penoso y arcaico.

Al modernizar el entorno laboral mediante la incorporación de tecnología robótica, las empresas constructoras no solo logran retener el talento de sus oficiales veteranos garantizando una jubilación saludable, sino que también transforman la imagen del sector ante las nuevas generaciones.