El mapa del Ayuntamiento de Madrid que casi nadie conoce y con el que puedes ver hasta las tejas de tu casa a 2 centímetros

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición del público una plataforma cartográfica realmente impresionante. Este visor web permite sobrevolar toda la ciudad con una calidad gráfica fuera de lo común.

La resolución del sistema alcanza detalles de 2,5 cm por píxel. Esta precisión permite distinguir elementos urbanos que pasarían desapercibidos en otras aplicaciones convencionales.

La experiencia de navegación resulta sumamente fluida en cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar software adicional. Además se puede activar la modalidad de pantalla completa para aprovechar al máximo el espacio de visualización.

Esta función destaca especialmente cuando se utiliza en monitores de gran tamaño. También se adapta a la perfección a las pantallas de dispositivos móviles o tabletas.

En el margen izquierdo de la pantalla se ubican los botones de zoom con los tradicionales símbolos de suma y resta. Junto a ellos encontramos un acceso directo para regresar instantáneamente a la vista general predeterminada.

Asimismo incluye una herramienta de geolocalización en tiempo real muy eficiente. Esta opción centra la pantalla automáticamente en la posición exacta en la que se encuentra el usuario.

La esquina superior derecha alberga un menú repleto de capas de información y herramientas avanzadas. Desde esa posición es posible realizar búsquedas de direcciones concretas de forma rápida.

El usuario tiene la opción de alternar entre diferentes capas informativas según sus necesidades. Entre ellas destacan la cartografía oficial, el callejero actualizado o los datos del tráfico en vivo.

También se pueden consultar datos detallados de la agencia tributaria municipal o de la red de transporte. Cada capa se superpone con exactitud sobre la base del mapa principal.

Visor 3D Ayuntamiento de Madrid Omicrono

Una de las características más llamativas es su completa vista 3D. En este modo es posible observar la proyección real de las sombras que generan las construcciones.

Esta funcionalidad resulta especialmente práctica para quienes estudian la instalación de paneles solares fotovoltaicos en sus tejados. Con ella se puede analizar el impacto de la radiación solar a lo largo de las distintas horas del día.

El visor no se limita a mostrar imágenes bonitas, sino que ofrece utilidades de medición muy precisas. Resulta muy sencillo calcular distancias lineales entre dos o más puntos del mapa.

Del mismo modo se pueden delimitar parcelas para obtener áreas totales en metros cuadrados. Esta capacidad lo convierte en una herramienta muy apreciada por profesionales del sector inmobiliario y la arquitectura.

La riqueza de la información topográfica disponible supera con frecuencia a las alternativas comerciales más conocidas. Cualquier ciudadano puede explorar las cubiertas de los edificios o las zonas verdes con un nivel de detalle asombroso.

Los datos cartográficos se actualizan periódicamente para reflejar la evolución constante de la capital. Las obras recientes y los nuevos desarrollos urbanísticos quedan registrados de forma fidedigna.

El acceso a esta plataforma es totalmente gratuito y está abierto a todo el público. No requiere registros previos ni suscripciones para utilizar la inmensa mayoría de sus funciones.

El diseño de la interfaz ha sido pensado para que cualquier persona pueda usarlo sin formación previa. La fluidez de los movimientos al desplazarse por el mapa garantiza una exploración sumamente cómoda.

Es posible observar la densidad del arbolado en los parques más emblemáticos de la ciudad. Incluso se pueden apreciar pequeños elementos del mobiliario urbano como bancos o fuentes.

Los estudiantes y los investigadores encuentran en este espacio una fuente inagotable de datos cartográficos. Es posible analizar la estructura urbana de la capital desde perspectivas verdaderamente novedosas.

La integración con los servicios municipales facilita la localización de equipamientos públicos cercanos. Se pueden ubicar colegios, centros de salud o polideportivos con apenas un par de clics.