Miguel Assal, experto en emergencias: "Hay algo en el móvil que puede salvar la vida a tu hijo y muy poca gente lo sabe"

Todos llevamos un teléfono móvil inteligente en el bolsillo, pero la inmensa mayoría desconocemos una de sus funciones más vitales, como una que puede "salvar la vida a tu hijo o a cualquiera".

Miguel Assal, reconocido experto en emergencias y divulgador, ha desvelado en su reciente intervención en el podcast Roca Project un ajuste oculto en nuestros dispositivos que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Se trata del 'truco de los 5 toques' que permite llamar directamente a emergencias.

Assal plantea una situación aterradora pero realista que cualquier padre puede temer, imaginando el momento en el que un hijo sale del colegio, con el móvil en el bolsillo, y unos agresores se lo llevan a un descampado.

En un momento de pánico extremo como ese, sacar el terminal, desbloquear la pantalla y marcar el 112 es prácticamente imposible.

Sin embargo, el experto lanza un mensaje de tranquilidad basado en la tecnología, asegurando que "hay algo que le puede salvar la vida a cualquier persona, incluso a tu hijo, en nuestro teléfono y muy poca gente lo sabe".

La solución es el conocido como truco de los cinco toques, que consiste en presionar repetidamente el botón de encendido o bloqueo del dispositivo.

Tal y como explica Assal, "cuando lo haces con los 5 golpes o más, no hace falta ni que los cuentes, al botón de desbloqueo, el móvil llama directamente al 112".

Es un gesto totalmente mecánico que la víctima puede hacer sin mirar, con una sola mano y de forma oculta desde dentro de un abrigo o pantalón.

Una de las grandes ventajas de este sistema SOS no es solo la inmediatez, sino la precisión tecnológica. Cuando la llamada entra en el centro de coordinación de emergencias a través de este método, los operadores reciben información vital en tiempo real.

El experto detalla que en el CECOP (Centro de Coordinación Operativa) ven de inmediato "si ha entrado el piloto verde, que significa que lo ubica exactamente, lo geolocaliza".

Esto resulta fundamental ante una agresión, o en escenarios muy distintos, como si "tienes un accidente en la montaña".

Al realizar esos cinco toques rápidos, los servicios de rescate saben instantáneamente dónde te encuentras y pueden enviar la ayuda necesaria al punto exacto.

Cómo activar 'Emergencias SOS' paso a paso

Aunque esta función suele venir integrada en los sistemas operativos modernos, Assal advierte que "puede ser que algunas personas no lo tengan activo".

Para configurarlo en apenas un minuto, debes entrar en los 'Ajustes' o 'Configuración' de tu teléfono móvil y utilizar la barra del buscador superior para teclear exactamente "Emergencias SOS".

Una vez dentro de ese apartado, simplemente activa la función para que se accione al presionar el botón lateral.

Además, dentro de este mismo menú de configuración, el experto señala una alternativa muy interesante si prefieres no contactar con los servicios públicos, ya que "puedes poner el teléfono de tu madre o de tu padre o cualquier teléfono para que te redirija la llamada donde tú quieres".

La "llamada discreta"

Para situaciones de secuestro, acoso o violencia, Miguel Assal da una última recomendación crucial a la hora de configurar esta alerta en nuestro terminal.

El experto aconseja que, al activarlo, si nos encontramos ante alguien que ha venido a por nosotros, "mejor poner llamar discretamente".

Esta opción silencia la ruidosa cuenta atrás y la alarma disuasoria que algunos teléfonos emiten por defecto antes de conectar con el 112, permitiendo pedir auxilio sin que el agresor se percate de absolutamente nada.