Juan José Ebenezer, mecánico: "Si el aire acondicionado funciona en movimiento pero calienta cuando paras, haz esto"

Puede que antes de salir de vacaciones hayamos comprobado la presión de los neumáticos y especialmente, si el aire acondicionado funciona correctamente (aunque ya sabemos que no es necesario recargar el sistema con gas).

Sin embargo, es posible que pese a todas estas comprobaciones, hayamos notado que el climatizador funciona de manera inconsistente; a veces enfría, y a veces no.

Por ejemplo, un síntoma muy común de que hay un problema es si el aire acondicionado enfría mientras que estamos circulando por carretera, pero empieza a expulsar aire caliente de forma drástica en cuanto nos detenemos en un semáforo.

Aunque este error pueda parecer desconcertante, en realidad tiene una explicación sencilla, como ha expuesto el mecánico Juan José Ebenezer en un vídeo viral publicado en su cuenta de Instagram esta semana.

La explicación de Ebenezer es que, a diferencia de los aires acondicionados domésticos que sólo acumulan el polvo del ambiente, los coches están expuestos a una gran cantidad de elementos externos durante la conducción en carretera.

En la parte frontal del vehículo se pueden acumular hojas secas, suciedad, rastrojos, bolsas de plástico e incluso pequeños animales que obstruyen por completo el paso del aire.

Ese es el motivo por el que el aire acondicionado parece funcionar bien durante un tiempo. En el momento en el que la obstrucción hace que la temperatura y la presión suba, el sistema se detiene de manera automática por seguridad.

Cuando el vehículo vuelve a circular a mayor velocidad, el aire exterior entra con fuerza y permite refrigerar el sistema lo suficiente como para que vuelva a funcionar pese a la obstrucción.

Ebenezer señala que este comportamiento es un indicio claro de que el radiador frontal no se está refrigerando de forma correcta, o de un fallo en el ventilador interno; si este no funciona, el sistema no recibe aire y ocurre el mismo problema.

Eso significa que este problema empeorará con el tiempo, y por eso la recomendación es realizar una limpieza periódica de la zona frontal del vehículo, aprovechando las visitas a las estaciones de servicio.

Es muy simple, la pistola de agua a presión de la gasolinera es suficiente para retirar la suciedad acumulada, aunque debemos asegurarnos de mantener siempre una distancia de seguridad de un metro aproximadamente.

Y es que una presión excesiva puede dañar la estructura del radiador, ya que está compuesto por unas láminas de metal muy finas que, si se doblan, impiden el flujo correcto de aire.