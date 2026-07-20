José María Camarero, experto en ahorro “El aire acondicionado gasta un 30% más si no limpiamos el filtro”

En España, el uso constante de los sistemas de climatización durante los meses estivales puede ser uno de los mayores gastos del presupuesto familiar. Miles de personas encienden sus equipos cada día sin revisar el estado de los componentes internos ni medir las consecuencias económicas de ese olvido.

En el espacio de La Tarde de la cadena COPE el economista José María Camarero ha destacado una cifra reveladora sobre la eficiencia en las viviendas. El especialista en economía José María Camarero explicó cómo la presencia de suciedad acumulada en los filtros puede encarecer la electricidad de manera drástica.

Cuando el polvo interrumpe el paso adecuado del flujo de aire, el compresor interno debe trabajar a un nivel de potencia superior al habitual. Este esfuerzo adicional continuo provoca que el aparato consuma hasta un 30% más de energía para enfriar la misma estancia.

Limpiar este elemento básico al menos una vez al año resulta indispensable para impedir que la factura mensual alcance valores desorbitados en pleno verano. Muchos usuarios desconocen que una tarea de mantenimiento tan elemental puede marcar una diferencia de hasta 60 euros en el recibo de la luz.

La falta de higiene en estos mecanismos no solo perjudica las finanzas domésticas, sino que también empeora la calidad del ambiente en el interior de la casa. El aire que circula a través de rejillas obstruidas transporta partículas que pueden desencadenar alergias y molestias en las vías respiratorias.

Además de lavar las mallas filtrantes de forma regular, la gestión adecuada del termostato constituye otro pilar fundamental para contener el gasto. Ajustar la temperatura a valores demasiado bajos nada más llegar a la vivienda es una de las costumbres más extendidas y dañinas.

Intentar enfriar las habitaciones rápidamente fijando el selector en dieciocho grados genera un repunte en el consumo de casi el cincuenta por ciento. Cada grado que se baja por debajo de las recomendaciones de los expertos supone un encarecimiento del 8% en la luz.

Los técnicos aconsejan situar el termostato en una horquilla fija entre los 24 y 26 ºC para garantizar un confort adecuado. Esta franja térmica permite refrescar el hogar de manera constante sin sobrecargar los motores ni causar picos de consumo innecesarios.

El proceso para desinfectar las mallas protectoras es sumamente sencillo y no exige contratar un servicio técnico en la gran mayoría de casos. Basta con retirar la tapa protectora del split, extraer las piezas con precaución y lavarlas con abundante agua tibia y jabón neutro.

Resulta imprescindible dejar secar las rejillas por completo a la sombra antes de instalarlas de nuevo para evitar la aparición de moho. Esta rutina preventiva alarga la vida útil del electrodoméstico y previene averías mecánicas que supondrían un desembolso mucho mayor a largo plazo.

La unión de unos filtros desinfectados y un uso medido del control de temperatura mejora la eficiencia del hogar en época estival. Quienes aplican estos sencillos pasos a tiempo comprueban una reducción del importe de sus facturas sin necesidad de renunciar al bienestar diario.

En las máquinas de conductos el procedimiento es similar, aunque se tarda algo más al tener que quitar normalmente los paneles del techo de los baños donde suele instalarse la máquina de aire acondicionado que refrigera toda la planta.