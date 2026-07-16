Juan Carlos Vázquez, ferretero: "Un ventilador de techo con engranajes de plástico solo te funcionará bien el primer año"

Con la llegada de las sofocantes olas de calor, la búsqueda de alternativas económicas al aire acondicionado se dispara. El ventilador de techo se ha coronado como la opción estrella en los hogares españoles para combatir las altas temperaturas.

Su bajo consumo, que oscila entre los 15 y 70 vatios frente a los más de 1.000 de un climatizador tradicional, lo hace imbatible para aliviar la factura de la luz. Sin embargo, elegir el modelo adecuado no es tan sencillo como fijarse únicamente en el precio.

Juan Carlos Vázquez, ferretero conocido en redes sociales como 'Tu Ferretero de Confianza', lanza una advertencia crucial en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

Vázquez desvela el factor determinante antes de comprar: la calidad del mecanismo interno. "Es superimportante que tenga los engranajes metálicos. No de plástico", subraya de forma tajante.

Muchos modelos baratos recurren a piezas plásticas para reducir costes, pero esto afecta dramáticamente a su vida útil.

Como bien avisa el experto sobre la degradación de estos materiales: "Los de plástico este año van a funcionar increíble, pero el año que viene se empiezan a desgastar".

Por ello, es vital buscar equipos capaces de resistir el desgaste mecánico continuo.

También existe un falso mito sobre la ligereza en este tipo de aparatos de ventilación.

Podría parecer que un modelo liviano es más fácil de instalar, pero la realidad es opuesta. Los motores metálicos añaden un peso extra que resulta ser su mayor virtud operativa.

"Al tener el engranaje metálico, pesan un poquito más. ¿Y qué ventaja tiene? Que el ventilador, cuando está fijado al techo, no vibra", detalla Vázquez.

Esta robustez física actúa como un ancla natural. Al ser más pesado, el ventilador absorbe las oscilaciones y garantiza un funcionamiento silencioso, ideal para el descanso nocturno.

En palabras del propio ferretero: "No hace ruido, no se mueve y no desgasta el techo".

Más allá de la mecánica pura, el experto incide en la vital importancia de la reparabilidad. "Si se rompe la parte electrónica o el LED, no tienes que desmontar todo el ventilador", recomienda a la hora de elegir el diseño de nuestro equipo.

Adquirir modelos modulares que permiten retirar solo la cubierta inferior ahorra quebraderos de cabeza, ya que, tal y como explica, "puedes cambiar cualquier accesorio sin desmontarlo entero".

Asimismo, Vázquez aconseja no pasar por alto funciones que maximizan el confort, como la opción inversa de invierno (para redistribuir el aire caliente acumulado en el techo), el temporizador y el mando a distancia.

En cuanto a proporciones, un diámetro de unos 107 centímetros es perfecto para la gran mayoría de habitaciones estándar.