La UE cambia las normas sobre las mascotas: a partir de 2028 será obligatorio que todos los perros y gatos tengan microchip

El cuidado y la protección de las mascotas van a dar un giro histórico en el continente. La Unión Europea (UE) ha decidido unificar criterios para combatir el abandono y garantizar el bienestar animal.

A través de una estricta legislación comunitaria, la implantación de un chip de reconocimiento será totalmente obligatoria para todos los perros y gatos en los países miembros, marcando un antes y un después en la trazabilidad de nuestros compañeros peludos.

Este cambio surge tras el acuerdo provisional sobre el Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo. La Eurocámara respaldó firmemente esta regulación con una abrumadora mayoría de 558 votos a favor.

El gran objetivo de Bruselas es crear un marco común que vigile la cría, el alojamiento y la venta de animales, obligando además a que las bases de datos nacionales de identificación sean totalmente interoperables entre los diferentes países de la Unión.

Lejos de ser una molestia burocrática, este diminuto dispositivo tecnológico es el mejor aliado para la seguridad de los animales. Colocado por profesionales veterinarios en el tejido subcutáneo, el microchip contiene un formato de identificación único que vincula directamente a la mascota con su titular responsable.

Un perro. Foto de archivo

El microchip funciona únicamente mediante un lector especial, no requiere mantenimiento y acompaña al animal toda su vida sin comprometer su salud.

En términos prácticos, esta tecnología facilita la localización en caso de pérdida, centraliza el registro de vacunas y es un requisito imprescindible para obtener el pasaporte europeo y realizar traslados internacionales

En España, el escenario actual ya está completamente alineado con esta exigencia europea. La Ley de Bienestar Animal estatal obliga a la identificación con microchip no solo de perros y gatos, sino también de hurones y conejos a través de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

Las autoridades recuerdan que el incumplimiento de esta normativa se considera una infracción grave que puede acarrear sanciones económicas realmente severas, con multas que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros.

La ambiciosa normativa europea que se aplicará a partir de 2028 no se limita a la identificación digital. El texto legal introduce prohibiciones estrictas para erradicar prácticas comerciales abusivas en el sector.

Por ejemplo, quedará totalmente prohibida la cría endogámica entre animales de la misma familia, así como la selección genética destinada a exagerar rasgos anatómicos que pongan en riesgo la salud o la esperanza de vida de las mascotas.

Asimismo, se ilegalizan las mutilaciones estéticas para concursos o espectáculos y el uso de collares de púas sin mecanismos de seguridad incorporados.