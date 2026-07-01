Tim Cook se reúne con Bruselas para desbloquear la llegada de Siri AI a Europa: "Ha sido un intercambio constructivo"

Durante la pasada WWDC Apple anunció la llegada de la nueva Siri AI, su asistente más avanzado e inteligente que además mantendrá las máximas de privacidad y seguridad de la empresa. Sin embargo, debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA), la compañía anunció que de momento Siri AI no estaría disponible en Europa en los iPhone.

Igual que sucedió con Apple Intelligence, el despliegue a dos velocidades no es plato de buen gusto para la empresa de Cupertino y quiere ponerle remedio lo antes posible.

En las últimas horas el todavía CEO de Apple, Tim Cook, mantuvo una reunión virtual con la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, con la idea de buscar una solución al lanzamiento de Siri AI en sus móviles de Europa.

Según revela el FT, la reunión entre ambas partes ha supuesto un "intercambio constructivo sobre temas de interés común, sobre los que se sigue trabajando", con lo que parece que se desencalla poco a poco la relación tras un fuerte cruce de declaraciones y acusaciones con el lanzamiento de las novedades de software. Sin embargo, como explica el diario, la situación se encuentra aún lejos de tener solución.

Según explican dos personas familiarizadas con las conversaciones al diario, la reunión incluyó un debate sobre cómo Apple puede lanzar su versión reinventada de Siri en Europa evitando multas millonarias por violar las principales normas de competencia del bloque.

Más allá de lo que hayan podido avanzar las conversaciones —que no ha trascendido—, es destacable el grado de implicación de Cook a la hora de negociar directamente este tipo de acuerdos antes de dejar su rol como CEO, con lo que parece confirmarse que su papel como presidente de la junta directiva estará más centrado en las relaciones institucionales de la compañía que nunca. Y es que el pasado mes de marzo llegó a declarar que "no puedo imaginar una vida sin Apple".

Apple vs Europa

La relación de Apple con Europa es complicada, especialmente debido a la regulación de la DMA. Apple ha publicado una carta abierta en la que culpaba a la DMA por no lanzar Siri AI en la UE. Según la compañía, los reguladores "no han aceptado ninguna de las soluciones propuestas por Apple" para cumplir la ley.

El verdadero problema, en palabras de la propia compañía, se encuentra en que la DMA obliga a Apple a ofrecer a sus competidores el mismo acceso al sistema que tiene Siri AI. Según Apple, esto abre la puerta a que cualquier asistente virtual obtenga acceso a los datos privados del usuario, pero la UE considera que hacer Siri AI el único asistente con IA disponible en el iPhone sería una práctica anticompetitiva.

Apple afirma que la solución presentada, Trusted System Agent, un intermediario que permite usar otras IA en el iPhone, permitirá a los competidores acceder a las mismas funciones y capacidades (aunque no los datos); sin embargo, la Comisión Europea lo ha rechazado como una solución.

Asimismo, a las pocas horas de ese comunicado Europa respondió a la compañía. "La decisión de no implementar Siri AI en la UE es solamente de Apple", dijo el portavoz Thomas Regnier a los periodistas en Bruselas, añadiendo que la Ley de Mercados Digitales no contiene ninguna disposición que impida a la compañía introducir nuevos productos en la UE. "Apple simplemente no pudo desarrollar soluciones de interoperabilidad que cumplieran con los estándares esenciales de privacidad y seguridad de la UE", declaró Regnier.

Lo cierto es que para que Siri AI funcione correctamente tiene acceso a todo el dispositivo, desde el hardware hasta el software, pasando por los datos de los usuarios. Es aquí donde Apple presume de ofrecer la experiencia más privada del mercado: no almacena datos de usuarios y mantiene muchos procesos de manera local, en el dispositivo.

Sin embargo, para cumplir la DMA tendría que ofrecer ese mismo acceso a otras aplicaciones de inteligencia artificial de la competencia para asegurarse de que no mantiene una posición dominante en el mercado, lo que sacrificaría la privacidad y seguridad de los usuarios.

"En esencia, se trata de una comisión que nos pide que llevemos a cabo un experimento muy arriesgado con decenas de millones de usuarios", declaró Greg Joswiak, director de marketing de Apple "y solo queremos implementar estas funcionalidades cuando podamos hacerlo de forma segura".