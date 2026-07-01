Entró en vigor: Europa ya te obliga a pagar una nueva tasa de 3 euros por las compras que hagas en Shein y Temu

El chollo de llenar la cesta virtual por unos pocos céntimos ha terminado. Hoy, 1 de julio, ha entrado en vigor la nueva normativa de la Unión Europea (UE) que pone un freno irreversible a las compras ultrabaratas procedentes del extranjero.

Si eres cliente habitual de gigantes asiáticos del comercio electrónico como Shein, Temu o AliExpress, tus próximos pedidos te van a salir bastante más caros, cerrando así la etapa dorada del consumo de bajo coste desde Asia.

Hasta ayer, los compradores españoles y europeos se beneficiaban de la llamada 'exención de minimis', una norma aduanera que permitía que cualquier paquete extracomunitario valorado en menos de 150 euros entrara completamente libre de aranceles.

Sin embargo, el crecimiento vertical y explosivo de estas plataformas convirtió esta ventaja en un auténtico coladero masivo. Para entender la magnitud de la situación, solo durante el pasado año 2025 entraron en Europa 5.883 millones de paquetes exentos de impuestos, lo que supuso un aumento del 25,8 por ciento interanual.

Con la abrumadora cifra del 91 por ciento de esos envíos procedentes directamente de China, Bruselas ha decidido cerrar el grifo de forma definitiva.

El funcionamiento de este nuevo arancel que hoy se estrena sorprenderá a muchos consumidores porque no se calcula ni sobre el peso ni sobre el valor total de la compra, sino que consiste en la aplicación de un recargo fijo de tres euros por cada categoría de producto adquirido.

Para determinar qué constituye una categoría, las autoridades aduaneras no se guiarán por la lógica del comprador, sino por la estricta clasificación oficial de la Unión Europea a través de los códigos TARIC. Esto significa que pedir artículos variados multiplicará rápidamente la factura final de un modo que muchos usuarios no esperan.

Clientes con bolsas en la 'pop-up store' de Shein de Madrid. Foto de archivo Omicrono

Por ejemplo, aunque todo viaje junto dentro de la misma bolsa de reparto, la aduana separará los productos por materiales y tipos. Si un usuario adquiere una camiseta de algodón y otra confeccionada en poliéster, a ojos del inspector se trata de dos categorías totalmente distintas por sus materiales de fabricación, sumando tres euros por cada prenda.

Si a ese mismo pedido se le añaden unas zapatillas de lona, unas gomas para el pelo y un peine, la tasa arancelaria escalará de inmediato sumando otros seis euros, lo que supondría un recargo automático de 12 euros adicionales sobre el coste de la cesta original.

La situación para el bolsillo del consumidor se endurecerá notablemente aún más antes de que acabe el año. La Unión Europea tiene previsto activar a partir de noviembre un segundo impuesto adicional en concepto de gestión aduanera y manejo de paquetería.

Este recargo extra sumará entre dos y cuatro euros más por cada categoría de producto. Siguiendo el ejemplo anterior, comprar ese mismo paquete de camisetas, zapatillas y accesorios podría encarecerse entre 10 y 14 euros adicionales, un golpe directo al bolsillo justo a las puertas de la crucial campaña de compras de invierno y Navidad.

Desde España, la patronal de las grandes empresas de distribución, Anged, ha valorado de forma muy positiva la entrada en vigor de la medida en el día de hoy. La consideran un paso fundamental para frenar la competencia desleal y equilibrar el terreno de juego, aunque recuerdan que el próximo gran desafío será obligar a estas plataformas sin sede física en nuestro país a cumplir las exigentes normativas de consumo españolas.

A nivel recaudatorio, se estima que este mecanismo inyectará más de 17.600 millones de euros en la Unión Europea, de los cuales el 75 por ciento irá destinado al presupuesto comunitario y el 25 por ciento restante se lo quedará directamente el Estado español por ser el punto de entrada logístico de la mercancía.

Cabe destacar que esta tasa de tres euros por categoría funcionará únicamente como un parche temporal durante los próximos dos años. A partir del 1 de julio de 2028, el sistema aduanero volverá a cambiar para aplicar los aranceles porcentuales completos a absolutamente todos los artículos, dejando a los consumidores sin margen y cerrando de forma definitiva la era de las importaciones asiáticas a precios irrisorios.