Los expertos coinciden: "El programa ECO de la lavadora es más largo, pero reduce el consumo hasta un 50%"

Ahora que no tenemos más remedio que poner el aire acondicionado todo el día, mucha gente está buscando métodos alternativos para reducir el consumo eléctrico; y hay un botón en nuestra lavadora que puede ser la clave: el modo ECO.

El modo ECO es de esas cosas que ya tienen todos los modelos de lavadora, debido a las normativas de la Unión Europea, pero que mucha gente no sabe realmente cómo funciona. El estándar obliga a los fabricantes a ofrecer opciones de 40 o 60 grados.

Sin embargo, es posible que lo hayamos puesto alguna vez y nos hayamos dado cuenta de que el programa es mucho más largo, de hasta tres horas y media o cuatro horas dependiendo de nuestro modelo.

Podríamos pensar que esto es contraproducente para ahorrar en la factura de la luz, y que "ECO" se refiere únicamente a que se consume menos agua y es más "ecológico", por ejemplo. Sin embargo, no podríamos estar más equivocados.

Los expertos lo tienen muy claro: el programa ECO de la lavadora sirve para ahorrar en todos los aspectos, incluyendo en la luz. Para explicar esto, hay que recordar que el proceso que más electricidad consume de una lavadora es calentar el agua.

Los programas normales calientan el agua con rapidez para alcanzar la temperatura seleccionada en el momento, pero eso requiere de un gran esfuerzo para las resistencias en un intervalo de tiempo muy corto.

En EL ESPAÑOL ya hemos hablado de cómo hasta el 80% del gasto de una lavadora es para calentar el agua, así que el programa ECO se centra en reducir ese consumo energético.

Cuando seleccionamos el modo ECO, el agua se calienta de manera progresiva a lo largo de un periodo de tiempo más largo y a temperaturas más moderadas; de esta manera, el agua y el detergente actúan sobre la ropa durante más tiempo, por lo que el resultado no es un tejido más sucio que si hubiéramos elegido un programa convencional.

Los expertos están de acuerdo en que el uso del modo ECO es notable en la factura de la luz. Por ejemplo, los datos de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos confirman la efectividad de esta tecnología.

Según los registros oficiales de la FECE, las lavadoras en modo ECO consiguen ahorrar entre un 30% y un 50% de energía por cada ciclo de lavado, en comparación con los programas estándar de algodón.

Este ahorro en cada lavado se traduce a su vez en una bajada notable en el consumo eléctrico acumulado a lo largo del mes y el año; en otras palabras, nos va a ahorrar mucho dinero.

En su canal de YouTube, el técnico especialista Esteban Picón analiza el funcionamiento de una lavadora, y explica que el modo ECO alarga el trabajo mecánico para no tener que usar tanto las resistencias que calientan el agua.

Aunque el motor gasta 90 vatios y lo estamos usando durante un mayor periodo de tiempo, en realidad estamos gastando menos luz porque el elemento calefactor permanece apagado durante la mayor parte del programa.

Los motores modernos con tecnología sin escobillas son especialmente eficientes y consumen muy poca energía para mover el tambor, por lo que mantener este movimiento durante varias horas realmente no es tan costoso.

A eso hay que sumar que la normativa europea establece que el modo ECO debe ajustar de manera automática la entrada de agua y la duración exacta del programa basándose en los sensores de carga y el peso total de la ropa, así como con sensores de turbiedad que analizan el estado del agua durante el enjuague para asegurarse de que la ropa está limpia.

De esta manera, la máquina puede optimizar cada recurso, agua, detergente y temperatura, para obtener el mejor resultado. Como explican en Balay, el objetivo de este modo es ahorrar energía y agua sin que eso afecte a los resultados de la limpieza.

Por lo tanto, aunque el modo ECO tarde más que uno convencional y no es recomendable si tenemos urgencia, sí que lo es si queremos reducir la factura de la luz.