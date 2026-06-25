Los expertos coinciden: "Ni programas largos ni centrifugado, el 80% del gasto de una lavadora es por el agua"

El sobreuso del aire acondicionado durante estos meses ha hecho que muchas familias estén revisando su factura de la luz con lupa, buscando maneras de reducir el consumo eléctrico para compensar por tener la climatización encendida todo el día.

La lavadora es uno de esos electrodomésticos que puede consumir más electricidad de la que podríamos pensar, pero mucha gente no tiene muy claro exactamente cuál es la parte menos eficiente y qué programa elegir.

Por ejemplo, mucha gente opta por programas cortos, por la creencia de que el movimiento del tambor y el centrifugado son muy costosas energéticamente y requieren de más electricidad. Sin embargo, los especialistas no están de acuerdo.

De hecho, los expertos coinciden en que la mayor parte del consumo eléctrico de una lavadora no proviene de girar el tambor, sino de las resistencias que calientan el agua en los programas en los que sea necesario.

Por ejemplo, la primera de las recomendaciones compartidas por el canal de la tienda de electrodomésticos Hermanos Pérez para ahorrar en la factura de la luz se centra en usar programas de agua fría.

El vídeo viral comparte un dato muy importante: el 80% de la energía que utiliza una lavadora se destina exclusivamente al proceso de calentar el agua para que alcance la temperatura indicada en el programa que hemos escogido.

Esto significa que el motor encargado de mover la ropa en realidad consume una fracción mínima del total de electricidad de una lavadora, en comparación con el esfuerzo energético que supone elevar la temperatura del agua.

Por lo tanto, recomiendan lavar en frío siempre que sea posible. Evidentemente, algunos tipos de tejidos ya recomiendan el lavado en frío para evitar problemas como el encogimiento de la ropa, pero tal vez deberíamos plantearnos extenderlo a otras piezas.

Al seleccionar programas que prescindan de las altas temperaturas, se anula el funcionamiento de la resistencia interna, lo que se traduce de manera directa en un alivio para el bolsillo del consumidor desde el primer ciclo de lavado.

Cómo ahorrar luz con la lavadora

Ese no es el único consejo que dan los expertos. Existen otras pautas sencillas que ayudan a maximizar la eficiencia de la lavadora, y como beneficio secundario, muchos de estos consejos también ayudan a prolongar su vida útil, ya que sus componentes internos se usan menos con cada lavado.

Por ejemplo, podemos usar el programa ECO, que aunque suele tener una duración mayor respecto a los normales, están diseñados para optimizar el gasto de agua y el de detergente, logrando un resultado eficaz con un menor impacto energético.

De la misma manera, deberíamos asegurarnos de llenar el tambor siempre que sea posible para rentabilizar cada ciclo de lavado; aunque al mismo tiempo, también es importante no sobrecargarlo para que el motor no tenga que trabajar más de lo debido y se rompa.

Por último, una medida sencilla que podemos hacer de manera periódica es limpiar los filtros y el cajetín del detergente, para ayudar a que el agua fluja sin obstrucciones y el equipo no trabaje más de la cuenta.