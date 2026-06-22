De la IA a la autolimpieza: así es la tecnología de vanguardia de Beatbot que cuida tu piscina sin que muevas un dedo

Beatbot revoluciona el cuidado de piscinas con su innovadora gama de robots con IA, liderada por la serie Sora y el AquaSense X, fusionando máxima autonomía y sostenibilidad ecológica.

Beatbot se ha consolidado rápidamente como una de las marcas de limpieza robótica de piscinas de mayor crecimiento a nivel mundial. Impulsada por la innovación continua y un equipo formado, esencialmente, por expertos en investigación y desarrollo, la empresa cuenta con aproximadamente 500 patentes centradas en la inteligencia artificial y el diseño de vanguardia. Su misión es devolver a los usuarios su tiempo y tranquilidad, haciendo que el cuidado de la piscina sea una experiencia completamente autónoma, elegante y libre de esfuerzo.

Esta ambición adquiere una relevancia clara con la llegada de la temporada de verano, que Beatbot convierte en el momento ideal para actualizar el ecosistema acuático de tu hogar. Y lo hace mediante la campaña ‘Prime Into Perfection’, que hace más accesibles que nunca los dispositivos de última generación de la compañía, un catálogo que redefine por completo los estándares de limpieza.

Impulsados por capacidades de Inteligencia Artificial (IA) sin precedentes, estos dispositivos reducen drásticamente el mantenimiento manual, cambiando las rutinas para que los usuarios ganen en tiempo y eficiencia. Para los usuarios que priorizan el valor práctico, la fiabilidad diaria y una limpieza robusta, la serie Sora se presenta como el corazón de la limpieza sin esfuerzo.

A la cabeza de esta serie se encuentra el Beatbot Sora 70, un robot integral con una verdadera limpieza 4 en 1 que cubre el fondo, las paredes, la línea de flotación y la superficie del agua, un aspecto diferencial en este tipo de artículos. Lo que lo distingue drásticamente de la competencia es su capacidad de limpiar plataformas poco profundas y escalones (en hasta 20 cm de agua), tratando estas zonas problemáticas como áreas de limpieza estándar.

Beatbot Sora 70

Además, la superficie del agua queda impecable gracias a su tecnología JetPulse™, un sistema de doble chorro en el que los inyectores internos arrastran los residuos hacia el centro de succión mientras los externos bloquean las vías de escape. Equipado con la estructura HydroBalance™ y una asombrosa potencia de succión de 6.800 GPH, es capaz de recoger desde arena fina hasta algas rebeldes hacia su canasta de 6 litros de capacidad.

Al margen de estas características, otra de sus principales innovaciones es el sistema Smart Surface Parking. Inspirado en la ingeniería de flotabilidad de los submarinos, utiliza cámaras de flotación para elevarse suavemente hasta la superficie cuando termina su ciclo o la batería baja al 12%. En la superficie, el sistema SmartDrain™ expulsa el agua interna, haciendo que su extracción desde el borde de la piscina no requiera levantar peso excesivo ni usar ganchos. Todo esto está respaldado por una enorme batería de 10.000 mAh que ofrece hasta 5 horas de limpieza de fondo ininterrumpida.

Betabot Sora 30.

Esta misma ambición de ofrecer al usuario los mejores resultados con el menor esfuerzo guía también el diseño del Beatbot Sora 30, un modelo que nace con estrella, además, tras haber obtenido el premio iF DESIGN AWARD 2026. Se trata de una actualización premium frente a los modelos inalámbricos de gama de entrada. En este caso, brinda una potente limpieza 3 en 1 con un rendimiento inigualable.

Esta hoja de servicios se sustenta en argumentos como su potencia de succión, que alcanza los 25,7 m³/h, capaz de manejar, por ejemplo, hasta 650 hojas gracias al gran filtro de hasta 5 litros. Centrado en el fondo, las paredes y la línea de flotación, este modelo integra el sistema ultrasónico SonicSense™ que, en comparación con los sensores infrarrojos tradicionales, proporciona una enorme resistencia a interferencias ambientales y una detección de obstáculos altamente estable. Esto permite que sus trayectorias sean eficientes y fluidas sin una complejidad innecesaria.

El Sora 30 cuenta además con un sistema de doble rodillo que le otorga una tasa de éxito del 100% al escalar paredes y una batería de 10.000 mAh que sostiene hasta 5 horas continuas de limpieza de fondo, lo que supone un incremento de entre el 40 y el 100% respecto al estándar del mercado.

Finalmente, para los consumidores más tradicionales o aquellos que desean adquirir un limpiador inteligente por primera vez, el Beatbot Sora 10 es el punto de entrada perfecto. Ofrece las funciones esenciales de un robot inalámbrico, reduciendo el desgaste físico y haciendo que el cuidado inteligente de la piscina sea sencillo, accesible y plenamente relajado.

Beatbot Sora 10.

AquaSense 2 Ultra: El ecosistema 5 en 1 de primer nivel

Representando un verdadero salto evolutivo, el Beatbot AquaSense 2 Ultra es el primer robot limpiapiscinas 5 en 1 impulsado por IA en todo el mundo. Este modelo está destinado a los buscadores de tecnología de vanguardia y hogares inteligentes que apuestan decididamente por automatizar la experiencia de principio a fin. Y es que no solo limpia los desechos, sino que incluye un sistema de clarificación de agua integrado, actuando como un ecosistema completo de mantenimiento de piscinas.

Está potenciado por el sistema de visión HybridSense™ de la marca y la planificación de rutas impulsada por IA CleverNav™, que le permiten "ver" la piscina en tiempo real, esquivar obstáculos inteligentemente y limpiar incluso durante la noche. Su capacidad para integrarse a la perfección tanto en la limpieza profunda como con la química del agua ofrece a los usuarios un control total y un agua cristalina sin intervención manual.

AquaSense X: La cumbre de la autonomía y autolimpieza

A su estela, el Beatbot AquaSense X se erige en la cúspide del catálogo de la compañía. Es un dispositivo galardonado en los premios a la Innovación de CES 2026 porque, entre otras cosas, representa el futuro definitivo del mantenimiento de piscinas con cero esfuerzo. Este ecosistema combina un robot de inteligencia artificial altamente sofisticado con la primera estación de autolimpieza del mundo: la AstroRinse™ Cleaning Station.

Beatbot AquaSense X.

Una vez que el robot termina su trabajo, el usuario solo debe colocarlo en la estación. Allí, una boquilla giratoria de alta presión retro-lava el filtro del robot y vacía la suciedad en un depósito de 22 litros. Este depósito es tan grande que permite al sistema operar hasta dos meses continuos sin que el usuario tenga que tocar ni vaciar un solo residuo.

Además, el AquaSense X es capaz de identificar de manera inteligente hasta 40 tipos de residuos gracias a sus cámaras de visión e IA, abarcando hojas, insectos y semillas, tanto en el fondo como en la superficie. También dispensa de forma automática un clarificador de agua ecológico derivado de caparazones de cangrejos que atrapa residuos microscópicos sin usar químicos agresivos. Para mayor comodidad, permite un control manos libres total a través de comandos de voz con Alexa, Siri y Google Home.

Un porfolio completo y un futuro sostenible

Beatbot RoboTurtle

Más allá de estos dispositivos estrella, Beatbot atiende cada perfil de usuario con una gama amplia. Productos como el AquaSense 2 Pro ofrecen un equilibrio excepcional entre diseño premium y la funcionalidad 5 en 1 de élite, mientras que el modelo AquaSense 2 destaca por ofrecer limpieza inteligente 3 en 1 a un valor sumamente práctico. Asimismo, cuentan con el iSkim Ultra, especializado para cubrir necesidades complementarias en el cuidado del agua.

Finalmente, el horizonte de Beatbot se completa con RoboTurtle, otro dispositivo con el que la compañía lidera iniciativas para un futuro más verde. Este prototipo acuático está diseñado con percepción de doble cámara, seguimiento de objetivos e inteligencia de navegación adaptativa para explorar ecosistemas marinos sensibles, monitorear la calidad del agua e investigar el medio ambiente sin molestar a la vida silvestre. Con Beatbot, la limpieza inteligente y la preservación ecológica caminan de la mano hacia el futuro.