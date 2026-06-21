Ya es oficial: Barcelona usará huesos de aceitunas para asfaltar las calles y bajar hasta un 76% las emisiones de CO2

La transformación ecológica de las grandes ciudades acaba de encontrar un aliado tan potente como inesperado en el corazón de los campos andaluces. El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso de gigante en sus políticas de sostenibilidad urbana al seleccionar el revolucionario "Proyecto Biochar" como una de las propuestas ganadoras de su programa de innovación "La sección de calle del siglo XXI".

Esta iniciativa busca cambiar radicalmente la forma en la que se construyen las aceras y calzadas de la capital catalana, sustituyendo los materiales convencionales por un asfalto ecológico capaz de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un asombroso 76 por ciento en las obras públicas.

El secreto de este avance tecnológico reside en la economía circular y en el aprovechamiento inteligente de los residuos agrícolas. Tradicionalmente, la fabricación de las mezclas asfálticas requiere un componente mineral conocido como filler calcáreo.

La innovación de este proyecto consiste en sustituir por completo ese material por biocarbón de alta calidad, un carbón vegetal desarrollado por la empresa andaluza Carboliva en sus instalaciones de Puente del Obispo, en Jaén. Lo más llamativo del proceso es que este biochar se produce a partir de la biomasa sobrante de los huesos de aceituna, un residuo masivo de la industria aceitera que ahora cobra una segunda vida como escudo contra la contaminación urbana.

Gracias a este proceso químico, el pavimento de las calles deja de ser una fuente de emisiones contaminantes y pasa a actuar como un sumidero activo de gases de efecto invernadero de origen renovable. El carbono que los olivos absorbieron de la atmósfera de forma natural durante su crecimiento queda completamente fijado en la estructura molecular del biocarbón.

Biochar Omicrono

Al integrarlo en el suelo urbano, ese gas nocivo queda literalmente atrapado bajo el asfalto de la ciudad de forma permanente durante décadas, impidiendo que vuelva a liberarse y ayudando a mitigar el preocupante efecto de isla de calor que sufren las metrópolis.

Más allá del indudable beneficio medioambiental, este nuevo material ha demostrado unas propiedades técnicas excepcionales que igualan e incluso superan al asfalto convencional. Los rigurosos ensayos científicos liderados por la Universitat Politècnica de Catalunya, en colaboración con las empresas constructoras AMSA y ELSAN, confirman que las calles enriquecidas con este biocarbón ofrecen una resistencia muy superior ante el desgaste diario del tráfico rodado.

Las pruebas de laboratorio reflejan que el nuevo firme soporta mejor los daños causados por la humedad y el agua, muestra una tenacidad increíble contra la aparición de grietas y fisuras, y mantiene una gran estabilidad frente a los cambios extremos de temperatura.

Este ambicioso plan de descarbonización ha sido impulsado por el consistorio barcelonés de la mano de la Fundación BIT Habitat y la empresa municipal Barcelona de Infraestructuras Municipales, contando además con el apoyo de la Diputación de Barcelona. La investigación cuenta con una subvención pública de 90.000 euros para financiar los costes de la investigación aplicada, el diseño de los componentes y la fabricación de los prototipos iniciales.

Carboliva Omicrono

Actualmente, el proyecto se encuentra en pleno desarrollo científico dentro de los laboratorios universitarios, una fase de pruebas técnicas que se prolongará hasta septiembre de 2026. Una vez que se verifiquen todos los estándares de seguridad y durabilidad urbana, los ciudadanos comenzarán a caminar sobre las primeras calles pavimentadas con huesos de aceituna a partir del año 2027.

Durante esa fase piloto, el pavimento será evaluado de forma constante para medir su capacidad real de absorción de gases y estudiar la viabilidad de exportar este modelo de éxito a otras grandes capitales europeas.