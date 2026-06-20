Ya ha entrado en vigor: los ayuntamientos te pueden multar con hasta 3.000 euros por el ruido de tu lavadora

Con las altas temperaturas veraniegas, mantener las ventanas abiertas se convierte en una necesidad para refrescar los hogares. Sin embargo, este hábito estival coincide con otra práctica muy común: programar los electrodomésticos de madrugada para reducir el impacto de la factura de la luz.

Esta combinación está provocando un incremento notable de los conflictos vecinales en todo el país, ya que el ruido de la lavadora por la noche ya no queda impune y puede salir extremadamente caro debido a las severas sanciones económicas que aplican las normativas locales: multas de hasta 3.000 euros.

Muchos ciudadanos desconocen que esta costumbre para aliviar el bolsillo puede acabar provocando el efecto contrario. Las multas municipales no son una simple advertencia, sino una realidad administrativa que busca proteger la salud acústica de las ciudades.

En España no existe una ley estatal única que dicte las cuantías de estas penalizaciones, sino que el Gobierno ofrece un marco genérico basado en la Ley del Ruido y la Ley de Propiedad Horizontal, permitiendo que cada ayuntamiento desarrolle sus propias ordenanzas específicas.

Por lo general, las normativas dividen las jornadas en dos franjas claras para regular los ruidos permitidos. Mientras que durante el día se suele tolerar un máximo de 35 decibelios en el interior de los inmuebles, al caer la noche el umbral permitido desciende de manera rigurosa, situándose entre los 25 y los 30 decibelios en la gran mayoría de las localidades.

Una joven coloca prendas en el tambor de la lavadora. iStock

Comprender estas magnitudes es fundamental para evaluar el riesgo real de sanción al que se exponen los usuarios al encender ciertos aparatos a deshoras.

El conflicto surge al analizar el comportamiento acústico de una lavadora convencional en pleno funcionamiento. Durante un ciclo de lavado normal, el aparato emite una media de entre 45 y 50 decibelios, una cifra que ya supera el límite nocturno permitido.

La situación empeora notablemente durante el proceso de centrifugado, momento en el que el nivel de ruido se dispara hasta alcanzar los 70 decibelios, duplicando ampliamente la tolerancia legal fijada por las ordenanzas de los municipios.

Aunque técnicamente se infringe la norma de descanso de madrugada, las multas no son automáticas. El proceso suele iniciarse cuando los residentes afectados buscan una solución interna mediante una Junta Extraordinaria de propietarios.

Si el diálogo fracasa y la molestia persiste, se puede requerir la intervención de la Policía Local, cuyos agentes acudirán al domicilio para realizar una medición oficial con un sonómetro y, si se constata el exceso, tramitarán la correspondiente denuncia.

La gravedad de las multas y la rigidez de los horarios dependen exclusivamente del municipio en el que se resida. Por ejemplo, en Barcelona encontramos una de las regulaciones más estrictas, ya que su ordenanza prohíbe las actividades domésticas ruidosas desde las nueve de la noche hasta las ocho de la mañana, contemplando sanciones económicas que pueden superar los 3.000 euros en los casos más graves de reincidencia o molestias continuadas a la comunidad.

Por su parte, Madrid establece su periodo de silencio de once de la noche a siete de la mañana, aplicando castigos que parten de los 90 euros para las infracciones leves y alcanzan los 1.500 euros en situaciones graves. En Valencia y Bilbao, el periodo nocturno protegido va de diez de la noche a ocho de la mañana, con penalizaciones que arrancan en los 600 euros, un esquema similar al de Sevilla, donde la franja de descanso obligatorio empieza a las once de la noche.