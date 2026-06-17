La UE marca las normas: avala que el Gobierno obligue a comprobar la edad de los usuarios de páginas web

Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de instaurar una limitación de acceso a redes sociales y páginas para adultos acaban de recibir el apoyo de la justicia europea, después de que una sentencia haya dado el visto bueno a la verificación de edad.

En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado que los gobiernos de la Unión Europea puedan exigir a las páginas web que instalen la verificación de edad para los usuarios sin importar el país original en el que operen.

En realidad, ya hay países como Francia que han implementado bloqueos contra este tipo de contenido, lo que ha provocado la desaparición, parcial o total, en estos mercados de plataformas como Pornhub, YouPorn y RedTube.

Sin embargo, las empresas WebGroup y NKL Associates, propietarias de plataformas como XVideos y XNXX, alegaron que las autoridades francesas no tenían competencia para regular sus actividades, ya que están basadas en la República Checa.

En concreto, el argumento de estas compañías era que estaban protegidas por la Directiva de Comercio Electrónico de la Unión Europea, que entre otras cosas elimina las fronteras en Internet y permite que cualquier ciudadano europeo acceda a páginas alojadas en cualquier país miembro en igualdad de condiciones.

En otras palabras, no estaban obligadas a implementar un sistema de verificación de edad, porque no lo tenían en su país local y de hacerlo, estarían discriminando entre ciudadanos europeos dependiendo del país de procedencia.

La resolución de la corte europea ha confirmado que un estado miembro no puede imponer restricciones técnicas a plataformas de otros países; sin embargo, ha aclarado que la protección de los menores es un motivo de "orden público" que justifica una excepción.

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Por todo ello, el TJUE concluyó que un país de la UE puede obligar a páginas alojadas en otro país a implementar la verificación de edad, y a bloquearlas en caso de que no cumplan con la normativa local.

Sin embargo, el TJUE también ha recordado que este procedimiento de bloqueo no se puede aplicar de manera automática ni indiscriminada, y primero el país (en este caso Francia) tendrá que solicitar la actuación al estado de origen de la plataforma (República Checa).

Sólo en caso de que el país de la página web no responda a esta petición, entonces el gobierno demandante debe notificar su intención, tanto al país como a la Comisión Europea, de bloquear la página web y los motivos por los que lo va a hacer.

En la práctica, todo esto significa que las páginas web pornográficas y para adultos han perdido una de las pocas bazas que les quedaban para esquivar la verificación de edad de sus usuarios.

A partir de ahora, los propietarios de estas páginas no podrán escudarse en el vacío legal por la diferencia de la ley entre los países miembros, y tendrán que adoptar los requisitos de cada país por separado, incluyendo la verificación de edad.

Para los usuarios, esto supone un paso adelante hacia la verificación de edad obligatoria en Internet, no solo para las páginas pornográficas sino también para las redes sociales, ahora que gobiernos como el de España quieren prohibirlas a menores de 16 años.

Ya estemos visitando una página porno o Instagram, en el futuro próximo tendremos que demostrar que somos mayores de edad, ya sea aportando información personal o con una app como la que ha desarrollado la Comisión Europea, y si no lo hacemos, no podremos entrar.