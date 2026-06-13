No hace falta ser famoso para ir en barco este verano: este es el alquiler sin licencia que permiten las normas en España

Para famosos como Carlos Alcaraz que tienen sus propios superyates de lujo, el mar es algo tan común como la carretera para el ciudadano medio. Pero eso no tiene por qué ser así. Una tendencia reciente, la del alquiler de barco sin licencia, pretende demostrarlo.

Tradicionalmente, navegar en barco está reservado a una élite exclusiva de navegantes con titulaciones específicas, pero en los últimos años, las reservas de barcos que no requieren titulación náutica encadenan varias temporadas de incrementos consecutivos en el litoral español.

Son datos de SamBoat, una plataforma que precisamente está especializada en el alquiler de embarcaciones a nivel global, con una flota de más de 50.000 unidades; y las proyecciones de la firma apuntan a que esta modalidad será uno de los motores turísticos del periodo estival.

Destinos insulares y costeros como Ibiza, Mallorca o Marbella aglutinan el mayor porcentaje de este tipo de operaciones turísticas, y SamBoat define la experiencia como una manera de "vivir el mar de una forma espontánea, sencilla y sin complicaciones".

El perfil del consumidor medio busca un modelo de vacaciones alejado de las conglomeraciones de las playas urbanas. Un barco pequeño ofrece privacidad, flexibilidad y acceso a calas de difícil entrada por tierra, y es más accesible de lo que parece.

Y es que mucha gente no sabe que el marco regulatorio de nuestro país permite el gobierno de ciertas embarcaciones de recreo sin necesidad de poseer una licencia de navegación, título de patrón o incluso experiencia previa en el sector marítimo.

Qué hace falta para navegar un barco

Sin embargo, hay ciertos detalles de la normativa española a tener en cuenta antes de embarcar, como límites técnicos muy estrictos, la mayoría relacionados con la seguridad tanto de los clientes como de la navegación comercial.

Para empezar, el propio tamaño y capacidad de la embarcación está muy limitado. El casco del barco no puede superar los 5 metros de longitud máxima. De la misma manera, la potencia máxima permitida está fijada en los 15 CV.

Ejemplo de barco sin licencia SamBoat Omicrono

Aunque no necesitamos tener titulación para navegar uno de estos barcos pequeños, eso no significa que podamos hacer lo que queramos. El uso de estas embarcaciones se limita de forma obligatoria a la navegación diurna, por ejemplo, y la salida al mar está prohibida de manera estricta tras el ocaso.

Por último, tampoco podemos navegar por donde nos plazca. El radio de movimiento permitido está restringido a un arco de un máximo de 2 millas náuticas trazado respecto al puerto de salida, marina o lugar de abrigo costero, que sirva de refugio en caso de problemas.

Qué hay que saber antes de embarcar

Relacionado con esto, aunque la normativa española sea relativamente laxa, en la práctica a las empresas arrendadoras no les interesa perder barcos ni clientes, así que tienen sus propias reglas y protocolos obligatorios que aceptar antes de contratar el alquiler.

Por ejemplo, tendremos que recibir una instrucción técnica y práctica de unos minutos en la que se detalla el funcionamiento del timón, el motor, el uso de equipamiento de seguridad y las nociones básicas sobre cómo fondear o realizar el amarre.

A pesar de la sencillez del sistema, las autoridades marítimas inciden en la responsabilidad del tripulante en lo relativo al cumplimiento de las distancias mínimas respecto a las zonas reservadas para bañistas y la vigilancia de cambios en las condiciones meteorológicas antes de abandonar puerto.

Por todo ello, es importante recalcar que la democratización del acceso al turismo marítimo por el coste notablemente inferior de alquiler de un barco pequeño no supone ignorar las reglas y la responsabilidad que conlleva.