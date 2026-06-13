Los expertos coinciden: "Cuando la temperatura supera los 35 °C, los ventiladores no bajan la temperatura corporal"

El verano trae consigo temperaturas extremas en muchos hogares, motivo por el cual en España es muy común el uso de ventiladores y aires acondicionados.

Con todo, combatir el calor exige decisiones con nuestros electrodomésticos que no siempre son obvias.

De hecho, los ingenieros energéticos insisten en un detalle crucial sobre el ventilador. Este aparato no enfría el aire de las habitaciones.

Su función real es mover la capa de humedad de la piel. De este modo, genera una agradable sensación de alivio inmediato. La combinación de ambos sistemas ofrece un ahorro energético drástico. Al usarlos juntos, la eficiencia de la vivienda se multiplica.

El consumo eléctrico se reduce hasta un 65% dado que los datos demuestran la gran diferencia de gasto entre aparatos. El truco consiste en programar el aire a mayor temperatura. Después, se debe encender el ventilador a velocidad baja.

El movimiento del aire distribuirá el frescor por toda la estancia. Así, el motor del aire acondicionado descansará mucho más tiempo.

Los 26 °C como frontera de eficiencia y salud

El debate sobre la temperatura ideal genera muchas discusiones. Los organismos oficiales han resuelto esta duda con criterios técnicos. Establecer el termostato de forma correcta evita sorpresas a fin de mes. Cada grado de diferencia con el exterior se paga caro.

El cuerpo humano se adapta bien a temperaturas intermedias en verano. No es necesario transformar el salón en una nevera artificial.

Además, mantener una temperatura prudente protege la salud de nuestras vías respiratorias. Los cambios bruscos con la calle causan resfriados frecuentes.

Esta pauta técnica equilibra el bienestar con el gasto energético. Bajar el termostato a 22º es un error muy común. Esa práctica dispara el gasto mensual de electricidad de forma innecesaria.

Ventilador de techo Omicrono

La paciencia es clave al encender el aparato de aire. Modificar los grados bruscamente no enfriará la estancia más rápido. Una temperatura de 26º es ideal para realizar tareas domésticas. También permite el descanso nocturno sin sufrir calor excesivo.

El peligro oculto del ventilador a altas temperaturas

Los expertos en salud pública lanzan una advertencia muy importante. El uso exclusivo del ventilador puede ser peligroso bajo ciertas condiciones.

Cuando el termómetro de la vivienda sube demasiado, el riesgo aumenta ya que los mecanismos de refrigeración del cuerpo pueden fallar.

El ventilador no reduce la temperatura ambiental por sí mismo. En situaciones críticas, su uso aislado empeora la situación del usuario, sobre todo en personas mayores y en niños.

A 35º el aire ambiente supera la temperatura cutánea. El flujo constante actúa entonces como un horno de convección. El sudor se evapora con una rapidez excesiva bajo estas condiciones. Esto impide que el organismo regule su temperatura interna correctamente.

Como indica el Plan de Calor del gobierno Vasco: "El uso de ventiladores eléctricos puede brindar alivio, pero cuando la temperatura supera los 35 °C, no son útiles para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor puesto que no reducen la temperatura corporal".

En días de olas de calor, se deben buscar alternativas seguras. Las duchas templadas ayudan a bajar la temperatura del cuerpo rápidamente. Acudir a centros comerciales o bibliotecas públicas es una buena opción. Estos espacios cuentan con sistemas de refrigeración más potentes.