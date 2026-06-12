México da una lección a España: el gobierno crea su propio coche eléctrico de menos de 7.500 euros para familias

Según los planes de la Unión Europea, a partir del año 2035 la inmensa mayoría de los coches con motor de combustión estarán prohibidos; en la práctica, eso significa que casi todos los españoles estarán obligados a comprarse un coche eléctrico.

Y sin embargo, la adopción del coche eléctrico aún no ha alcanzado ni de lejos el ritmo necesario para cumplir ese objetivo, pese a los programas anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Ahora, México puede haber demostrado otro camino.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha presentado el prototipo de Olinia Uno, que se convertirá en el primer vehículo eléctrico desarrollado a nivel nacional y respaldado por fondos públicos, que ha sido diseñado con las necesidades del conductor mexicano en mente.

Para empezar, este Olinia Uno llegará al mercado en junio de 2027 con un precio muy agresivo de 150.000 pesos mexicanos, aproximadamente 7.500 euros al cambio actual, lo que inmediatamente lo hace mucho más atractivo que la mayoría de los coches eléctricos actuales.

El nombre del Olinia Uno proviene de la palabra del idioma yutoazteca náhuatl que significa "movilidad", porque ahí es donde se ha centrado el diseño. En vez de apostar por un aspecto futurista y poco práctico como muchos coches eléctricos de marcas conocidas, el enfoque es mover personas de manera barata y efectiva, y nada más.

El Olinia Uno Olinia Omicrono

Por ejemplo, la idea es usar el Uno solo en carreteras urbanas en trayectos cortos para familias o trabajadores, así que carece de elementos como el aire acondicionado pero añade soluciones adaptadas al entorno local, como resistencia al agua con certificación IP67 que evitará daños a los componentes durante la temporada de lluvias en el país.

Aún así, mantiene muchas de las comodidades esperadas, como elevalunas eléctricos delanteros, cierre centralizado, luces LED y cámara de visión trasera para realizar aparcamientos de manera segura.

Pese a sus reducidas dimensiones, el Olinia Uno tiene capacidad para seis personas, aunque también permite llevar una silla de ruedas, por lo que puede ser especialmente útil para el sector del taxi.

El Olinia Uno Olinia Omicrono

Eso sí, las especificaciones técnicas de este vehículo no son nada del otro mundo, y de hecho son más cercanas a las de un cuadriciclo urbano que a las de un turismo convencional. Su motor eléctrico tiene 18 caballos de potencia y le permite alcanzar una velocidad máxima limitada eléctricamente a 50 km/h, de nuevo para usarlo en ciudad.

Su batería de fosfato de hierro y litio tiene una capacidad de 14,7 kWh, lo que le otorga una autonomía máxima de 126 kilómetros por carga. Sin embargo, lo realmente importante es que el coche puede recargarse en enchufes domésticos normales de 110 y 220 voltios en un periodo de entre 4 y 8 horas, además de usar el estándar de carga NACS.

La clave de este coche eléctrico se encuentra en su viabilidad económica para las rentas más bajas del país. El coste operativo del Olinia Uno se sitúa en los 0,49 pesos por kilómetro (0,024 euros), una cifra muy inferior a los 2,40 pesos que cuesta de media un vehículo de combustión interna, e incluso gana comparado con una motocicleta.

El desarrollo del Olinia Uno ha corrido a cargo del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Tecnológico Nacional de México, bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, en un proyecto en el que han colaborado más de 80 investigadores en un centro de ingeniería ubicado en Puebla.

Pero el Olinia Uno no vendrá solo. La primera fase del proyecto contempla la instalación de 2.000 puntos de carga en Ciudad de México, Puebla y el Estado de México para el 2027 para coincidir con el lanzamiento del vehículo.

Para la producción inicial de 20.000 unidades anuales para el 2027, la construcción de la planta de Olinia comenzará entre agosto y septiembre de 2026, con el objetivo de escalar a las 50.000 unidades anuales en cuatro años. Las próximas fases consistirán en la expansión de la gama con una versión para transporte de mercancías y una planta de reciclaje de baterías.