Estados Unidos cambia las normas: acusa a BYD de tener lazos con los militares chinos y la mete en la lista negra

Hay ciertos movimientos comerciales internacionales que alteran el equilibrio de los mercados globales, como el que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos acaba de realizar.

La administración Trump ha tomado una decisión contundente al ampliar su listado de corporaciones vinculadas al sector de defensa chino. Las autoridades norteamericanas señalan directamente a firmas de la envergadura de Alibaba y del fabricante de automóviles eléctricos BYD.

El propósito principal de este registro gubernamental es prevenir a los organismos del país americano sobre los riesgos comerciales asociados. Sin embargo, la inclusión en este inventario técnico no conlleva la aplicación inmediata de sanciones económicas directas.

La diplomacia de la nación asiática ha reaccionado de forma inmediata ante este anuncio público. Sus representantes en territorio estadounidense califican la medida de discriminatoria y defienden el cumplimiento legal de sus corporaciones.

Varias de las empresas señaladas han manifestado su total desacuerdo con las acusaciones vertidas. Desde el entorno corporativo de Alibaba aseguran que no existe ningún fundamento real para justificar dicha catalogación.

Este documento de control es conocido técnicamente dentro de la legislación norteamericana como Sección 1260H. Su publicación oficial se realizó mediante una inserción en el Registro Federal durante la jornada del lunes.

La actualización del texto añade nuevos nombres a una lista que ya contaba con marcas muy relevantes. El Pentágono ha identificado un total de 188 corporaciones que considera un riesgo potencial para la seguridad interna.

Muchas de estas organizaciones comerciales prestan servicios de manera directa o indirecta a entidades del continente americano. Además, compiten de forma directa con las principales industrias locales en sectores de alta tecnología.

Vehículo de BYD. Gettyimages

El ámbito de la automoción sostenible y el desarrollo de la inteligencia artificial son los campos de mayor fricción. Un ejemplo claro es BYD, corporación que superó recientemente Tesla como principal fabricante global de vehículos eléctricos.

La automovilística oriental mantiene esta posición de liderazgo internacional a pesar de no exportar sus modelos al mercado estadounidense. En China se percibirá este movimiento como una estrategia de contención financiera.

Existe la posibilidad de que se produzcan respuestas comerciales equivalentes en el corto plazo. El gobierno afectado podría implementar contramedidas normativas o aplicar restricciones específicas sobre las firmas de capital norteamericano.

Expertos independientes apuntan a que los señalamientos responden a la participación en programas estatales de desarrollo. No parece existir una evidencia clara sobre contratos de suministros específicos con los estamentos militares tradicionales.

La dirección de la tecnológica Baidu también ha expresado su rechazo frontal a los argumentos del Pentágono. Sus portavoces oficiales afirman que utilizarán todas las vías legales disponibles para corregir esta situación administrativa.

El sector de la aviación comercial y del transporte privado también se ve afectado por estas designaciones. La firma automotriz Nio y el constructor aeronáutico Comac figuran entre los nuevos nombres incorporados al documento.

Otras grandes corporaciones de telecomunicaciones y fabricantes de drones de gran consumo permanecen en el listado desde ejercicios anteriores. El caso más paradigmático es el de Huawei, que arrastra restricciones comerciales severas desde el año 2019.

La firma de telecomunicaciones siempre ha negado cualquier vinculación de subordinación respecto a las estructuras gubernamentales de su país. Las tensiones actuales amenazan con enfriar todavía más las relaciones comerciales entre las dos principales potencias económicas del planeta.