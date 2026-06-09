Reino Unido da una lección a España: inventan un innovador 'aire acondicionado' pasivo para enfriar edificios sin gastar luz

Las olas de calor urbanas se han convertido en un desafío crítico para las ciudades de la península ibérica. Ante este escenario, la tecnología no siempre tiene que depender de cables y compresores ruidosos. En el Reino Unido, un ingenioso proyecto bautizado como TerraCool promete revolucionar la arquitectura sostenible transformando las propias paredes en un sistema de aire acondicionado natural y pasivo.

Ideado por Dilara Temel y Lachlan Fahy, dos estudiantes de la prestigiosa Escuela de Arquitectura Bartlett de la Universidad de Londres, TerraCool, que ya se dio a conocer en años anteriores, se perfila como una de las aplicaciones más prometedoras en el campo de la edificación ecológica.

El sistema propone una alternativa radical al consumo energético de la climatización convencional al integrar la refrigeración en la estructura de los edificios mediante módulos de terracota hueca. Este concepto se alinea con los portales de adaptación al cambio climático, que urgen a las metrópolis a replantearse su diseño urbanístico frente al peligroso efecto de isla de calor urbano.

Aunque TerraCool aparezca como una innovación puramente futurista, es importante destacar que este invento no es nuevo en su principio fundamental, sino que rescata cimientos mecánicos milenarios.

El proyecto se inspira en las propiedades térmicas de la terracota, una técnica utilizada durante siglos en regiones con climas extremos como la India, Irán o Egipto. El secreto de este material reside en su porosidad natural: el agua penetra en la cerámica y se evapora gradualmente.

Este proceso físico, conocido como enfriamiento evaporativo o refrigeración adiabática natural, absorbe el calor del entorno y reduce notablemente la temperatura del aire circundante.

Es el mismo principio físico que daba vida a soluciones previas como los conocidos Cool Bricks, pero llevado a un nuevo nivel de integración técnica y estética en las fachadas urbanas.

TerraCool. TerraCool Omicrono

Lo que hace único al diseño de TerraCool es la cuidada geometría de sus piezas. No estamos ante simples bloques de arcilla apilados, sino ante módulos cerámicos huecos y perforados, diseñados minuciosamente por los estudiantes de la Universidad de Londres para maximizar tanto la circulación del aire como la evaporación del agua de forma simultánea.

El sistema funciona mediante una regla física infalible: a mayor flujo de aire sobre la superficie húmeda de la terracota, mayor es el efecto refrigerante.

Al prescindir por completo de componentes electrónicos, refrigerantes químicos o fuentes de energía externa, TerraCool es la antítesis del aire acondicionado tradicional. Es una solución pasiva ideal para mitigar las temperaturas en entornos expuestos a la radiación solar.

Lejos de ser un producto rígido, el sistema destaca por su alta flexibilidad. Sus creadores han concebido una tecnología capaz de moldearse según las condiciones climáticas de cada región. La porosidad, las dimensiones y la configuración geométrica de los ladrillos huecos se pueden ajustar de forma personalizada.

De este modo, una instalación en el soleado sur de España o Marruecos contará con una configuración diferente a la de una localidad del norte de Europa.

Aunque TerraCool todavía se encuentra en fase de desarrollo y no ha dado el salto masivo a nuestras calles, iniciativas de este calibre demuestran que el futuro pasa por mirar al pasado.

En un mundo donde la eficiencia energética es una prioridad absoluta, la refrigeración pasiva basada en la física de materiales se perfila como una de las vías más prometedoras para aclimatar las ciudades del mañana de forma limpia y sostenible.