El presidente chino, Xi Jinping, se baja de un coche oficial en una fotografía de archivo Reuters Omicrono

Mucho se ha hablado de usar diferentes materiales para las baterías del futuro y abandonar de una vez por todas del litio; sin embargo, uno de los mayores representantes del sector acaba de demostrar que aún hay margen de mejora con el litio.

Contemporary Amperex Technology Co. Limited, conocida mundialmente como CATL, ha revelado que su próximo gran objetivo a largo plazo es el desarrollo de baterías de aire de litio.

Durante el foro Powering the Nation, Wu Kai, científico jefe de la compañía asiática, desveló que este tipo de tecnología se ha convertido en el eje central de su estrategia de investigación para liderar la próxima generación de almacenamiento energético global.

Lo que hace que este anuncio resulte verdaderamente sorprendente son las cifras de rendimiento teórico que maneja la empresa. Las baterías de aire de litio tienen el potencial de alcanzar una densidad energética límite de 12.000 Wh/kg. Para poner este dato en perspectiva, la gasolina convencional se sitúa en torno a los 13.000 Wh/kg.

Esto significa que, por primera vez en la historia de los motores alternativos, una batería eléctrica aspira a igualar la capacidad de almacenamiento de energía por unidad de peso de los combustibles fósiles.

Las baterías de iones de litio que utilizan la gran mayoría de los coches eléctricos actuales recurren a compuestos de metales pesados como el níquel, el cobalto y el manganeso para retener los iones en el cátodo.

En cambio, el diseño de aire de litio elimina por completo estos materiales pesados y costosos. En su lugar, utiliza un ánodo de metal de litio y toma el oxígeno directamente del aire circundante para que actúe como el reactivo del cátodo. Debido a este mecanismo de absorción de aire, los investigadores se refieren a estas de manera coloquial como "baterías que respiran".

Funcionamiento de una batería de aire de litio

Al prescindir de la estructura interna tradicional, el peso total y la complejidad de las celdas se reducen drásticamente. En la actualidad, los paquetes de baterías comerciales más avanzados de la industria se mueven en rangos de entre 250 y 270 Wh/kg. Los prototipos de laboratorio más punteros, ya han logrado registrar más de 1.200 Wh/kg a temperatura ambiente con una vida útil de 1.000 ciclos. Esta cifra actual ya cuadruplica la capacidad de los vehículos eléctricos contemporáneos y duplica el objetivo de 500 Wh/kg fijado para las esperadas baterías de estado sólido.

La viabilidad comercial de esta tecnología promete erradicar por completo la ansiedad por la autonomía que todavía frena a muchos compradores de coches eléctricos. Se estima que los vehículos equipados con celdas de aire de litio podrían superar con facilidad los 1.600 kilómetros de recorrido con una sola carga, haciendo viables los viajes de larga distancia y abriendo las puertas a la electrificación real del transporte pesado y la aviación comercial.

No obstante, la propia CATL reconoce que la producción en masa todavía se enfrenta a importantes desafíos tanto científicos como de ingeniería.

Para empezar, el problema más obvio: el aire ambiental contiene humedad y dióxido de carbono, elementos que interfieren negativamente en las reacciones químicas internas del litio y reducen drásticamente la vida útil del componente. Además, los subproductos derivados de la descarga no son fácilmente reversibles, lo que afecta de forma directa a la eficiencia del proceso de recarga.

Sin embargo, da la sensación de si alguien puede hacer realidad esta batería, esa es CATL, por su historial en llevar a producción tecnologías que empezaron como conceptuales, como las baterías de ion-sodio.