Ya es oficial: España protege la baliza V16 pese a las críticas de la UE y confirma que es obligatoria llevarla en el coche

Desde el 1 de enero de 2026, en España es obligatorio llevar la nueva baliza V16 en el coche, para usarla en caso de accidente en lugar de los clásicos triángulos de emergencia; una migración que no va tan suave como pretendía el Gobierno ni la DGT.

La adopción de la baliza V16 ha supuesto un auténtico caos entre conductores que no están seguros de qué deben comprar, fabricantes que no cumplen la homologación, y otros países europeos que siguen usando triángulos y se preguntan qué está haciendo España.

La Unión Europea llegó incluso a cuestionar la validez legal de este nuevo dispositivo como método de aviso en la carretera, tras una solicitud del Partido Popular Europeo; aunque posteriormente la Comisión Europea confirmó que no existe ninguna norma que regule estos aparatos, la duda aún existía.

Finalmente, el Gobierno ha dado el paso definitivo para blindar esta polémica medida y zanjar la discusión de una vez por todas. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el nuevo Real Decreto sobre Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

Sobre el papel, se trata de una normativa diseñada para acelerar la digitalización de las carreteras españolas y unificar la gestión de la movilidad; pero sobre todo, sirve para blindar definitivamente la obligatoriedad de la baliza V16.

Con la aprobación de este Real Decreto, el Ejecutivo español cierra cualquier resquicio de duda legal. La baliza V16 queda plenamente integrada en la legislación nacional como un componente obligatorio dentro del nuevo marco de transporte inteligente.

Baliza V16 Shutterstock

De esta manera, España se convierte en el único país de la Unión Europea en implantar un sistema activo de geolocalización en tiempo real para vehículos detenidos en la vía, a diferencia de países como Francia o Alemania, que mantienen el uso exclusivo de los triángulos reflectantes.

De hecho, esta puede ser una victoria para el Gobierno de Pedro Sánchez, porque esta norma puede abrir la puerta a que el modelo español sirva de referencia para futuras normativas europeas en materia de seguridad vial.

Carreteras conectadas con DGT 3.0

Además de la baliza V16, el nuevo decreto introduce importantes novedades tecnológicas en la gestión del tráfico; se encarga de trasponer la Directiva Europea 2023/2661 y consolida un ecosistema digital donde la comunicación en tiempo real entre los elementos de la vía y la administración pasa a ser una prioridad regulada.

El Real Decreto va más allá de la regulación de los vehículos privados e impone obligaciones digitales a todo el entorno de las infraestructuras viarias. La norma consolida los tres Puntos de Acceso Nacional orientados a centralizar la información sobre tráfico, transporte multimodal y zonas de estacionamiento específicas para vehículos pesados.

Bajo este nuevo amparo legal, las empresas concesionarias de autopistas, las constructoras y los servicios de asistencia en carretera tienen la obligación de comunicar de forma telemática e inmediata cualquier incidencia que altere el flujo normal de la circulación.

Esto incluye la notificación en tiempo real de obras en la calzada, averías mecánicas graves, accidentes o restricciones temporales de tráfico.

Este flujo de información se gestionará a través de la plataforma DGT 3.0, una infraestructura en la nube que conecta de manera bidireccional a los conductores con la administración.

Dentro de este entramado tecnológico, elementos tradicionales como los conos de obra o las grúas de asistencia deberán contar con sistemas de conectividad para advertir de su presencia exacta a los vehículos que se aproximen a la zona afectada, reduciendo el riesgo de colisiones por alcance en condiciones de baja visibilidad.