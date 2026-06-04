Va a entrar en vigor: la cartera digital de la UE, con el DNI y el carnet de conducir, llega en 2027 a nuestros móviles

El momento de decir adiós al carnet de identidad está cada vez más cerca; en el futuro próximo, solo tendremos que usar nuestro móvil para identificarnos de manera legal, como si estuviéramos enseñando la tarjeta física, gracias a la Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI).

Este sistema arrancará en el 2027, y permitirá a los ciudadanos almacenar y presentar todo tipo de documentos oficiales, desde el DNI hasta el permiso de conducir, pero también es compatible con títulos académicos, recetas médicas, y más.

El reglamento europeo establece la obligación de que los países miembros de la Unión Europea ofrezcan una cartera digital a sus ciudadanos antes de que concluya el año 2026; aunque su uso no será obligatorio y la documentación de siempre seguirá siendo igual de válida.

Lo único que cambiará es que las administraciones públicas y las empresas privadas estarán obligadas a aceptar la EUDI como método de autenticación; en otras palabras, no tendremos que enseñar el DNI si ya lo tenemos en el móvil para probar nuestra identidad.

Aunque cada país europeo desarrollará su propia cartera digital, en realidad todas estarán basadas en la misma normativa eIDAS 2.0 de la Unión Europea. Esto garantiza la compatibilidad entre todas las regiones.

Por ejemplo, esto permitirá que un ciudadano español use su permiso de conducir almacenado en el móvil para identificarse si la policía le para en Francia, ya que tendrán que admitirlo como documentación oficial.

Google Wallet será compatible con la identificación digital de la Unión Europea Google Omicrono

Esto abre la puerta a muchas posibilidades. La Unión Europea pretende que esta cartera digital se convierta en la herramienta única para simplificar gestiones cotidianas que hasta ahora requieren la presencia física del ciudadano.

Por ejemplo, será posible abrir cuentas bancarias desde Internet y sin necesidad de acudir al banco, ya que la cartera podrá garantizar que somos nosotros.

De la misma manera, será posible registrar nuevos números de teléfono al comprar una SIM, así como realizar gestiones de la administración pública, incluyendo solicitar ayudas públicas en cualquier país de la UE.

En España, la EUDI será completamente compatible con el nuevo DNI 4.0 que lleva en vigor desde el 2021 y que ya fue desarrollado desde cero para almacenarlo en una cartera digital, por lo que los españoles no tendrán que obtener un carnet nuevo para usarlo de manera digital.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ya trabaja en una app que permita llevar el DNI y toda nuestra documentación en el móvil, al igual que el resto de gobiernos europeos.

La app española está basada en los estándares de eIDAS 2.0 y ya se han iniciado varios proyectos piloto para probar su funcionamiento, incluyendo en algunos negocios como hoteles. Estas pruebas también han sido necesarias en todo el territorio europeo, con 350 entidades participantes, para asegurar que la transferencia de datos cumple con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos.

Sin embargo, no será obligatorio instalar la app oficial del Gobierno para tener la identidad digital en el móvil. Y es que tanto Google como Apple ya han desarrollado sus propias carteras digitales, y las están haciendo compatibles con este sistema.

Hoy mismo, se ha confirmado que Google Wallet tendrá soporte de identidad digital en varios países de la Unión Europea este mismo verano, aunque no ha podido confirmar la lista concreta.

Esto permitirá usar nuestro móvil Android para identificarnos en cualquier sitio, ya sea físico u online; los carnets y permisos que vayamos a añadir. Funcionará usando la cámara del móvil para escanear el documento y añadirlo a Google Wallet, y a partir de entonces estará disponible como una tarjeta de crédito, por ejemplo.

Apple también ha dado pasos en esa dirección con Digital ID, su nueva función de la app Wallet. Por el momento, está disponible únicamente en los Estados Unidos, pero la llegada de la EUDI puede hacer que Apple finalmente se decida a implementarlo en la UE.